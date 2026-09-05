IMANNOOR 70 model ve 110 look'tan oluşan “Modern Kontrast” adlı 2026/27 Kış sezonu koleksiyonuna Galataport’ta merhaba dedi. Görkemli sezon defilesi Ebru Şallı ve Şebnem Schaefer ile açıldı.

Kuruluşundan bu yana geçen 5 yıl içinde ait olduğu moda sektöründe “kendi” olma hedefiyle, uluslararası kreatif ekibinin ürettiği zengin renk paletli, Tarih ve kültürümüzden ilham alarak modernleştirilen özgün desenler ve fark oluşturan yüksek organik kumaş kalitesi ile IMANNOOR; 2026-27 kış sezonu “Modern Kontrast” adlı yeni koleksiyonunu Galataport’ta görkemli bir defile ile tanıttı.

Yaşam tarzını; rahatlık ve zarafet üzerine kurgulayan modern zaman kadını için tasarlanan “modern kontrast”, günün tüm anlarını desen ve renkler aracılığıyla doğal kumaşlarda kullanıcısıyla buluşturuyor.

Moda sahnesinde iddialı adım: IMANNOOR Galataport’ta

Koleksiyon; şal, eşarp, gündelik kıyafetler, kaftanlar, pijamalar, jean, deri kürkler ve aksesuarlar gibi geniş bir yelpazeyi içeriyor.

Moda dünyasında Türkiye’nin yükselen marka değerlerinden olan IMANNOOR Galataport, Emaar vb. Iddialı avm mağazalarının yanı sıra online’da global bir dünya markası olma yolunda ilerliyor.

Moda sahnesinde iddialı adım: IMANNOOR Galataport’ta

KOLEKSİYON HAKKINDA

Bir dağın silueti, suyun üzerindeki yakamoz, açmak üzere olan bir iris. İMANNOOR Sonbahar/Kış 26–27, rotasını Asya’nın doğasına çeviriyor. Fuji’nin keskin hatları, sakuralar, nilüferler ve kar taneleri ipek yüzeylere düşerken; derin kırmızılar, gece mavileri ve canlı yeşiller… Yeni koleksiyon “modern kontrast”ta hayat buldu.

Moda sahnesinde iddialı adım: IMANNOOR Galataport’ta

Japon bahçelerinin zarafetinden, Sakura çiçeğinin “yeniden doğuş”u temsil eden pembesine, Fuji dağının gökyüzünden alıp yeryüzüne indirdiği dinginlikten, Tianmen dağlarının dinamizmine vb. gibi, Doğunun temsili çizgilerden esinlenilerek oluşturulan “modern kontrast” koleksiyonu, Imannoor’un tüm zamanları içinde barındıran “zamansız”lığın estetiği üzerine kurgulandı.

“Modern Kontrast” zamanın ruhundan doğdu. Aynı anda farklı olanları aynı düzlemde bir araya getirebilme yetisi, bugünün kadınını eski zamanlardan koparan en büyük özellik.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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