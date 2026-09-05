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Düğününe saatler kala feci kaza! Genç sürücü kurtarılamadı

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Düğününe saatler kala feci kaza! Genç sürücü kurtarılamadı

Burdur’da park halindeki tırın dorsesine çarparak ağır yaralanan 26 yaşındaki motosiklet sürücüsü İsmail Arpag, kaldırıldığı hastanede vefat etti. Arpag’ın aynı gün düğününün yapılacağı öğrenildi.

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Kaza, saat 01.00 sıralarında Aydınlıkevler Mahallesi Kurtdereli Sokak üzerinde meydana geldi.

Düğününe saatler kala feci kaza! Genç sürücü kurtarılamadı
Başlık ResmiDüğününe saatler kala feci kaza! Genç sürücü kurtarılamadı
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Edinilen bilgiye göre, İsmail Arpag (26) idaresindeki motosiklet, sokak üzerinde park halinde bulunan tırın dorsesine çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Düğününe saatler kala feci kaza! Genç sürücü kurtarılamadı
Başlık ResmiDüğününe saatler kala feci kaza! Genç sürücü kurtarılamadı

KURTARILAMADI

Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Arpag kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Düğününe saatler kala feci kaza! Genç sürücü kurtarılamadı
Başlık ResmiDüğününe saatler kala feci kaza! Genç sürücü kurtarılamadı

DÜĞÜN GÜNÜYMÜŞ

Öte yandan Arpag'ın yapılacak olan düğünü için gece saatlerinde arkadaşları ile vakit geçirdiği, daha sonrasında da evine dönerken kazanın gerçekleştiği öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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