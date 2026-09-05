Ankara'da fuhuş ve uyuşturucu operasyonu! 21 kişi aranıyor

Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 21 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı. Şüpheliler hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararları uygulanıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 21 şüpheliye yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şüpheliler hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararları uygulanıyor.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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