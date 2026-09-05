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Vatandaş ‘ALO Adalet’ hattını sevdi! 3 günde 1.382 dosya için harekete geçildi

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Vatandaş ‘ALO Adalet’ hattını sevdi! 3 günde 1.382 dosya için harekete geçildi

Yargıda teknik süreçlerden kaynaklanan dosya gecikmelerini önlemeyi hedefleyen ‘ALO Adalet’ hattına vatandaş akın etti. Ankara Batı Adliyesinde 3 günde 1.382 başvuruya ulaşılırken, asıl amacın organizasyonel aksaklıkları hızla çözmek olduğu belirtildi.

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Gamze Erdoğan
GAMZE ERDOĞAN

1 Eylül itibarıyla hayata geçen ALO Adalet 135 hattına, uygulamanın başladığı üç pilot adliyeden biri olan Ankara Batı Adliyesi özelinde 3 günde bin 382 arama geldi.

HER DOSYAYA ÖZEL TAKİP

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nda bulunan toplam 108 bin 190 derdest soruşturma dosyasından üç yıl ve daha uzun süredir devam eden bin 382 dosya için vatandaşlar taleplerini bildirdi. Uygulamaya başlanan sistemin büyük ölçüde işlediği, gecikmenin ise dosya bazında tespit edildiği, nedenlerinin ayrıştırıldığı ve özel çözümler geliştirildiği belirtiliyor.

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GECİKMELER ORGANİZASYONEL AKSAKLIKTAN KAYNAKLI

Gecikmelerin sistemin tamamını temsil eden genel bir durum olmadığı, geciken dosyaların önemli bir bölümünün doğrudan yargısal takdirden değil, yargılamayı çevreleyen idari, teknik ve organizasyonel süreçlerden kaynaklandığı, yargıda sıfır gecikme hedefinin bu kapsamda her geçen gün ilerleyeceği ifade ediliyor.

YARGININ HIZLANMASI ACELEYE GETİRİLMESİ ANLAMINA GELMİYOR

Öte yandan, adli kaynaklar, yargının hızlandırılması yargının aceleye getirilmesi anlamına gelmediğine dikkat çekiyor. Daha hızlı karar verilmesi uğruna adil yargılanma hakkından veya karar kalitesinden ödün verilmeyeceğinin altı çiziliyor. Asıl amacın dosyanın yargısal irade dışında beklemesine yol açan gereksiz duraklamaları ortadan kaldırmak, usul işlemlerini doğru zamanda tamamlamak ve hâkimin karar verebilmesi için ihtiyaç duyduğu sürecin kesintisiz biçimde işlemesini sağlamak olduğu ifade ediliyor.

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YARGIDAKİ HIZLANMA HEDEFİ DELİL TOPLAMA SÜREÇLERİNİ DE KAPSAYACAK

Makul sürede yargılama hakkı yalnızca mahkemelerdeki dava süreleriyle sınırlı kalmayacak. Ceza soruşturmalarının zamanında tamamlanması, delillerin gecikmeden toplanması, kolluk işlemlerinin etkin biçimde yürütülmesi, bilirkişi ve uzmanlık raporlarının süresinde hazırlanması da hızlı yargılama çalışmaları kapsamında olacak. Soruşturmadan hükme kadar bütüncül süreç yönetimi asıl hedef olacak.

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