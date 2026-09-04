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Gençlere nükleer enerji bursu! Bakan duyurdu, yüzlerce öğrenciye destek verilecek

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Gençlere nükleer enerji bursu! Bakan duyurdu, yüzlerce öğrenciye destek verilecek

Nükleer enerji alanında gençlere yönelik yeni destek programı açıklandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 41 farklı lisans alanında 500 üniversite öğrencisine burs verileceğini ve eğitimleri boyunca mentorluk desteği sağlanacağını duyurdu.

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TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Nükleer Enerji ve Teknolojileri Tasarım Yarışması’nın final sunumları gerçekleştirildi. Genç mühendislerin ve takımların yeteneklerini ortaya koyduğu yarışmada, “Detay Tasarım” kategorisinde finale kalan 4 takımın sunumları yapıldı. Küçükçekmece’de bulunan TENMAK Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü’nde düzenlenen programa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Hasan Mandal ve çok sayıda genç mühendis katıldı.

Gençlere nükleer enerji bursu! Bakan duyurdu, yüzlerce öğrenciye destek verilecek
Başlık ResmiGençlere nükleer enerji bursu! Bakan duyurdu, yüzlerce öğrenciye destek verilecek

500 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE BURS DESTEĞİ

TEKNOFEST bünyesindeki yarışmaların her geçen yıl büyüdüğünü belirten Bakan Bayraktar, nükleer teknoloji alanındaki yarışmalara gösterilen ilginin de arttığını söyledi. Bayraktar, geçen yıl 2 ülkeden 87 takımın yarışmaya katıldığını, bu yıl ise 9 ülkeden 192 takımın başvurduğunu belirtti. Cidde’de düzenlenen Uluslararası Bilim Olimpiyatları’nda Nükleer Bilim Olimpiyatları kategorisinde Türkiye’nin 1 altın ve 3 bronz madalya kazandığını hatırlatan Bayraktar, dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

Yeni başlatılan TENMAK İnsan Kaynakları Gelişim Programı hakkında da bilgi veren Bayraktar, program kapsamında ilk etapta 500 üniversite öğrencisine burs verileceğini açıkladı. Bu yıl 2025-2026’da YKS’ye giren öğrenciler arasından yaklaşık 41 farklı lisans alanında eğitim gören öğrencilerin burs imkanından yararlanabileceğini belirtti.

Gençlere nükleer enerji bursu! Bakan duyurdu, yüzlerce öğrenciye destek verilecek
Başlık ResmiGençlere nükleer enerji bursu! Bakan duyurdu, yüzlerce öğrenciye destek verilecek

BURSUN YANINDA MENTORLUK DESTEĞİ DE OLACAK

Programın yalnızca burs desteğiyle sınırlı olmadığını vurgulayan Bayraktar, öğrenciler için ayrıca bir mentor programının uygulanacağını söyledi. Öğrencilerin eğitim hayatları boyunca ve sonrasında takip edileceğini belirten Bayraktar, gençlerin yürütülen projelere erişiminin de sağlanacağını ifade etti. Bayraktar, Türkiye’nin en önemli ihtiyacının nitelikli insan kaynağı olduğunu belirterek gençlerin iyi yetişmesi için gereken desteğin verileceğini söyledi.

Gençlere nükleer enerji bursu! Bakan duyurdu, yüzlerce öğrenciye destek verilecek
Başlık ResmiGençlere nükleer enerji bursu! Bakan duyurdu, yüzlerce öğrenciye destek verilecek

"MİLLİ İMKANLARA KENDİ KABİLİYETLERİMİZİ ARTIRMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Değişen dünyada milli imkanların önemine dikkat çeken Bayraktar, Türkiye’nin kendi kabiliyetlerini geliştirmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Daha fazla çalışılması ve daha hızlı hareket edilmesi gerektiğini belirten Bayraktar, zamanın daraldığını söyledi. TEKNOFEST’in bu farkındalığın oluşmasına ve gençlerin motive edilmesine önemli katkı sunduğunu belirten Bayraktar, organizasyonun Türkiye’nin en önemli uluslararası markalarından biri haline geldiğini dile getirdi.

TEKNOFEST’E 1,6 MİLYON GENÇ BAŞVURDU

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da üniversitelerin geliştirdiği projelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bayraktar, gençlerin ülkenin ve medeniyetin önünü açacak çalışmaları yürütmesi için önlerindeki engellerin kaldırılmasının önemine dikkat çekti.

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TEKNOFEST’in gençler açısından büyük bir özgüven dönüşümü oluşturduğunu belirten Bayraktar, artık her alanda dünyaya iddiasını gösterebilecek bir kuşağın yetiştiğini söyledi. TEKNOFEST’in 9’uncu yılında, yurt dışında düzenlenen organizasyonlar da dahil olmak üzere 15’inci TEKNOFEST’in gerçekleştirildiğini belirten Bayraktar, bu yıl Şanlıurfa’da düzenlenecek festivale herkesi davet etti.

Bayraktar, 54 farklı yarışmaya toplam 1,6 milyon gencin başvurduğunu belirterek, Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması’nın 23 milyon liralık ödülüyle en yüksek ödüllü yarışma olduğunu söyledi. Ayrıca yarışmada 15 milyon lira akademik teşvik ödülü bulunduğunu ifade etti.

Program, soru-cevap oturumunun ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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