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Keçiören’in ardından bir belediyede daha dikkat çeken uyuşturucu adımı: Meclis üyeleri teste girecek

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Keçiören’in ardından bir belediyede daha dikkat çeken uyuşturucu adımı: Meclis üyeleri teste girecek

Keçiören Belediyesi’nde 213 personelin uyuşturucu taramasından geçirilmesi ve 171 testin pozitif çıkmasının ardından tartışma büyürken, bir belediye daha kapsamlı test kararı için harekete geçti. Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, tüm meclis üyeleri ve başkan yardımcılarının uyuşturucu testinden geçirilmesini istedi.

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Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın kurum içinde başlattığı uyuşturucu taramasında 213 personelden 171’inin test sonucunun pozitif çıkması kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, konuyla ilgili bir belediyeden daha dikkat çeken bir adım geldi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, belediye meclisinde yaptığı konuşmada uyuşturucuyla mücadele konusunda kapsamlı bir test uygulaması başlatılması çağrısında bulundu.

"UYUŞTURUCU SATAN VATAN HAİNİDİR"

Şehitkamil Belediye Meclisi'nde yaptığı konuşmada uyuşturucu satıcılarını "vatan haini" olarak nitelendiren Yılmaz, belediyedeki tüm meclis üyelerine ve başkan yardımcılarına uyuşturucu testi yapılması için ortak önerge verilmesini istedi.

Keçiören’in ardından bir belediyede daha dikkat çeken uyuşturucu adımı: Meclis üyeleri teste girecek
Başlık ResmiKeçiören’in ardından bir belediyede daha dikkat çeken uyuşturucu adımı: Meclis üyeleri teste girecek

CHP'li meclis üyesinin uyuşturucuyla ilgili yaptığı konuşmaya değinen Yılmaz, "Benim gözümde uyuşturucu satan vatan hainidir. Şehitkamil'in gençlerinden bahsetti. Bu gençlere sahip çıkmamız lazım. Şehitkamil Belediyesi'nin işçilerinden bahsetti, uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarını sorguladı. Çok doğru bir şey yaptı. Biz taramalara başladık. Ben önümüzdeki mecliste size kendi tutanağımı, uyuşturucu kullanıp kullanmadığıma ilişkin raporu sunacağım. Fakat bir şey eksik olmasın.

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TÜM MECLİS ÜYELERİ VE BAŞKAN YARDIMCILARI TEST EDİLECEK

Gençlerden, belediye işçilerimizden bahsettiniz. Bizler bir şekilde toplumda siyaset yapan insanlarız. Toplumun gözünün önünde olan, hatta bazen örnek aldığı insanlarız. Şimdi bize düşen şudur: bütün gruplardan, kendi grubuma da söylüyorum, gelecek mecliste yazılı önergeyi oy birliğiyle sunmalarını istiyorum.

Keçiören’in ardından bir belediyede daha dikkat çeken uyuşturucu adımı: Meclis üyeleri teste girecek
Başlık ResmiKeçiören’in ardından bir belediyede daha dikkat çeken uyuşturucu adımı: Meclis üyeleri teste girecek

Tüm meclis üyeleriyle birlikte uyuşturucu testi yapacağız. Biz bir hafta önce size devletin en resmi hastanesinin bilgisini veririz. Bizim meclisimiz, bizim belediyemiz sadece Türkiye'ye bu konuda örnek olmasın. Bizim meclisimiz de Türkiye'ye örnek bir meclis olsun. Hepimiz gidelim. Tüm başkan yardımcılarımızla, meclis üyesi olmayan başkan yardımcılarımızla birlikte uyuşturucu testini yapalım. Ben de bu konuyu biraz araştırdım. Sadece idrar testi olarak değil, hem kan testi, kan testi yakın zamanı gösterir, hem de saç testi olarak yapacağız" dedi.

KAN VE SAÇ TESTİ DE YAPILACAK

Testlerin tüm meclis üyeleri ve başkan yardımcılarını kapsamasını isteyen Yılmaz, "Bu konuda ilçe başkanlarımız da burada. İlçe başkanlarımızın buna kesinlikle karşı çıkmayacağına eminim. Bütün Şehitkamil Belediye Meclisi'nin, grubu olan olmayan, bağımsız üyelerin tamamının oy birliğiyle, bütün imzalarla birlikte gelecek mecliste bunu bize sunmasını sizlerden rica ediyorum. Biz belediye olarak bir hafta önceden tüm ilçe başkanlarımıza hangi hastane olduğunun bilgisini vereceğiz. Size de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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