Üsküdar Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: Başkan yardımcısı için adli kontrol talebi

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkan Yardımcısı Mithat Özdemir hakkında adli kontrol talep edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı F.D., Başkan Danışmanı U.M., Özel Kalem Müdürü A.K., Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A. ile ilgili birim amirleri ve personeli hakkında yapı ruhsatı ile iskan ruhsatı süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı yönündeki ihbarlar, mağdur beyanları ve etkin pişmanlık kapsamında ifade veren şüphelilerin anlatımları üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil Özel Kalem Müdürü A.K., Mimar B.Ç. ve müteahhit B.O.T. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

ADLİ KONTROL TALEBİ

Devam etmekte olan soruşturma kapsamında, Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ile Mithat Özdemi de geçtiğimiz günlerde ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alınmıştı.

Özdemir hakkında adli kontrol talep edildi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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