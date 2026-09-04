Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla dün gözaltına alınan Arif Ahmet Denizolgun’un doktoru Nurettin Demirkol, 'yalan tanıklık' suçundan tutuklandı.

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında "yalan tanıklık" suçundan gözaltına alınan Denizolgun’un doktoru Nurettin Demirkol, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin savcılık sevk yazısında, 26 Ağustos günü savcılıkta tanık olarak beyanda bulunduğu aktarılmıştı. Yazıda Demirkol'un tanık beyanında, ihbarın saat kaçta ve kim tarafından yapıldığını bilmediğini anlattığı belirtilmişti. Demirkol'un tanık ifadesinde maktulün doktoru olmadığını beyan ettiği, ölümü şüpheli olarak değerlendirmediğini anlattığı aktarılmıştı.

Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüyle ilgili soruşturmada doktoru tutuklandı

ÇELİŞKİLİ BEYANLAR

Yazıda, şahsın Beykoz Riva Polis Merkezi Amirliğine yaptığı ihbarın çözüm tutanağına da yer verilmişti. Bu tutanağa göre, ihbarı yapan şahsın şüpheli Nurettin Demirkol olduğu, ihbarda şahsın kendisini ailenin doktoru olarak tanıttığı ve ölümün şüpheli olduğunu beyan ettiği vurgulanmıştı.

Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüyle ilgili soruşturmada doktoru tutuklandı

Sevk yazısında, HTS raporları ve dinlenen diğer tanıklar, beyanları arasında çelişkiler olduğu, şüphelinin çelişkili ifadeleri savcılık sırasında sorulduğunda hatırlamadığını belirttiği, soyut beyanlarda bulunduğu aktarılmıştı.

Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüyle ilgili soruşturmada doktoru tutuklandı

Yazıda, şüphelinin çelişkili ifadeleri nedeniyle üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi olduğu ve üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti göz önünde bulundurularak ‘yalan tanıklık' suçundan tutuklanmasının talep edildiği belirtilmişti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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