Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüyle ilgili soruşturmada doktoru tutuklandı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüyle ilgili soruşturmada doktoru tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla dün gözaltına alınan Arif Ahmet Denizolgun’un doktoru Nurettin Demirkol, 'yalan tanıklık' suçundan tutuklandı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında "yalan tanıklık" suçundan gözaltına alınan Denizolgun’un doktoru Nurettin Demirkol, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin savcılık sevk yazısında, 26 Ağustos günü savcılıkta tanık olarak beyanda bulunduğu aktarılmıştı. Yazıda Demirkol'un tanık beyanında, ihbarın saat kaçta ve kim tarafından yapıldığını bilmediğini anlattığı belirtilmişti. Demirkol'un tanık ifadesinde maktulün doktoru olmadığını beyan ettiği, ölümü şüpheli olarak değerlendirmediğini anlattığı aktarılmıştı.

Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüyle ilgili soruşturmada doktoru tutuklandı
Başlık ResmiArif Ahmet Denizolgun’un ölümüyle ilgili soruşturmada doktoru tutuklandı
ÖNERİLEN HABERLER
Denizolgun
GÜNDEM

Denizolgun'un ölümüyle ilgili çarpıcı gelişme! 10 yıl önceki 155 kaydı ortaya çıktı

ÇELİŞKİLİ BEYANLAR

Yazıda, şahsın Beykoz Riva Polis Merkezi Amirliğine yaptığı ihbarın çözüm tutanağına da yer verilmişti. Bu tutanağa göre, ihbarı yapan şahsın şüpheli Nurettin Demirkol olduğu, ihbarda şahsın kendisini ailenin doktoru olarak tanıttığı ve ölümün şüpheli olduğunu beyan ettiği vurgulanmıştı.

Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüyle ilgili soruşturmada doktoru tutuklandı
Başlık ResmiArif Ahmet Denizolgun’un ölümüyle ilgili soruşturmada doktoru tutuklandı

Sevk yazısında, HTS raporları ve dinlenen diğer tanıklar, beyanları arasında çelişkiler olduğu, şüphelinin çelişkili ifadeleri savcılık sırasında sorulduğunda hatırlamadığını belirttiği, soyut beyanlarda bulunduğu aktarılmıştı.

Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüyle ilgili soruşturmada doktoru tutuklandı
Başlık ResmiArif Ahmet Denizolgun’un ölümüyle ilgili soruşturmada doktoru tutuklandı
ÖNERİLEN HABERLER
Arif Ahmet Denizolgun
GÜNDEM

Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı yeniden açıldı! Kritik inceleme tamamlandı

Yazıda, şüphelinin çelişkili ifadeleri nedeniyle üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi olduğu ve üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti göz önünde bulundurularak ‘yalan tanıklık' suçundan tutuklanmasının talep edildiği belirtilmişti.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
TOPLAM 5 MAÇ MEN
TOPLAM 5 MAÇ MEN
UEFA'dan Guendouzi ve Greenwood'a şok ceza
AYNI KONUM, AYNI SAAT!
AYNI KONUM, AYNI SAAT!
Rojin Kabaiş soruşturmasında dikkat çeken ayrıntı
İFADELER ORTAYA ÇIKTI
İFADELER ORTAYA ÇIKTI
Marmara faciasında kaptanın 'gözcü' itirafı
GENÇLERE ENERJİ BURSU!
GENÇLERE ENERJİ BURSU!
Bakan duyurdu, yüzlerce öğrenciye destek verilecek
GOL PERDESİ AÇILDI
GOL PERDESİ AÇILDI
Galatasaray, Başakşehir deplasmanında
FAİZSİZ SIFIR ARAÇ!
FAİZSİZ SIFIR ARAÇ!
Renault, Audi, Seat ve Skoda'dan 9 model... İşte fiyatlar
30 YIL SONRA YENİDEN!
30 YIL SONRA YENİDEN!
Aselsan'ın yerli telefon hamlesi nasıl yarım kaldı?
10 CANIN HESABI SORULUYOR
10 CANIN HESABI SORULUYOR
"Erasmus'ta şikayet edildi, Mersin'de uyarıldı, durmadı"
TÜM MECLİS TESTE GİRECEK
TÜM MECLİS TESTE GİRECEK
Keçiören'in ardından bir belediye daha harekete geçti
NE MEZARLIK KALDI NE ORMAN
NE MEZARLIK KALDI NE ORMAN
Bir il seferber oldu! 12 geçti, izi dahi yok
KİRALARI DÜŞÜRECEK HAMLE!
KİRALARI DÜŞÜRECEK HAMLE!
Kiralık sosyal konutların teslim tarihi belli oldu
TRANSFER SON ANDA İPTAL
TRANSFER SON ANDA İPTAL
Samsunspor'dan Beşiktaş'a tepki: Belgeleri paylaşırız
ANNESİ AĞLAYA AĞLAYA ANLATTI
ANNESİ AĞLAYA AĞLAYA ANLATTI
Neden kuaföre götürdü, en son gördüğünde ne dedi?
SORUŞTURMADA KARAR ÇIKTI!
SORUŞTURMADA KARAR ÇIKTI!
İşte BİM, Migros ve ŞOK'a kesilen cezalar
ŞAMPİYONLAR LİGİ SÜRPRİZİ
ŞAMPİYONLAR LİGİ SÜRPRİZİ
G.Saray'dan ikinci defa ayrılan yıldız için karar
İŞTE İSTENEN CEZA
İŞTE İSTENEN CEZA
Deniz Göktaş hakkında iddianame hazır!
3 YIL CEZASI VAR
3 YIL CEZASI VAR
Avrupa ülkesinde seferberlik kartları dağıtıldı!
'TAM BİR CEZA SAHASI TİLKİSİ'
'TAM BİR CEZA SAHASI TİLKİSİ'
Trabzon’un yeni golcüsü, Bayern'in kapısından döndü
İSPANYOL BASINI DUYURDU!
İSPANYOL BASINI DUYURDU!
'Türkiye'nin öncülük ettiği pakt ABD ve Çin'e rakip olabilir'
GALATASARAY
GALATASARAY "MAAŞ" RAPORU
11 oyuncu gitti, 5 imza geldi, fark dikkat çekti
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Galatasaray'da Victor Osimhen şoku: Oyuna devam edemedi
Galatasaray'da Victor Osimhen şoku: Oyuna devam edemedi
Kaydet
Gençlere nükleer enerji bursu! Bakan duyurdu, yüzlerce öğrenciye destek verilecek
Bakan duyurdu, yüzlerce öğrenciye destek verilecek
Kaydet
Rojin Kabaiş soruşturmasında dikkat çeken ayrıntı: Aynı konum, aynı saat
Rojin Kabaiş soruşturmasında dikkat çeken ayrıntı: Aynı konum, aynı saat
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.