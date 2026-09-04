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Halil Göz'den 12 gündür haber yok! Bir il seferber oldu, ne gören var ne duyan

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Halil Göz'den 12 gündür haber yok! Bir il seferber oldu, ne gören var ne duyan

Kütahya’da yaşayan 24 yaşındaki Halil Göz, 23 Ağustos’ta ayrıldığı evine bir daha dönmedi. İhbar üzerine harekete geçen çok sayıda ekip, ormanlık alanlardan mezarlıklara kadar her yerde arama yapıyor. Havadan karadan süren çalışmaların 12. gününde de Göz'e ait bir ize rastlanmadı.

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Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde ikamet eden Halil Göz’den 12 gündür haber alınamıyor. Göz’ün bulunması için polis ve AFAD ekipleri tarafından geniş kapsamlı arama çalışması yürütülüyor.

ORMANDAN MEZARLIĞA...

Ekipler, Evliya Çelebi Mahallesi’ndeki ormanlık alanlar ile Evliya Çelebi Mezarlığı ve çevresinde arama yapıyor. Ok Meydanı Mahallesi’ndeki ormanlık bölgeler ile Kütahya Hisar Kalesi’nin alt kısmındaki ormanlık alanlar da ekipler tarafından kontrol ediliyor. Aramalarda su kuyuları, yoğun çalılıklar, mermer ocağı çevresi ve ulaşılması güç arazi bölümleri de tek tek inceleniyor.

ARAMA ÇALIŞMALARI HAVADAN KARADAN SÜRÜYOR

Karadan sürdürülen çalışmalara dronlarla yapılan havadan taramalar da eşlik ediyor. Ekipler, geniş bölgeleri havadan ve karadan tarayarak Halil Göz’e ulaşmaya çalışıyor. Şu ana kadar yapılan aramalarda Halil Göz’e ilişkin herhangi bir ize rastlanmazken, arama çalışmaları farklı noktalarda devam ediyor.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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