A Milli Kadın Basketbol Takımı'ndan Dünya Kupası'na kötü başlangıç
A Milli Kadın Basketbol Takımı, F2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C grubundaki ilk maçında Belçika'ya 89-75 mağlup oldu.
FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C grubundaki ilk maçında A Kadın Milli Takımımız, Belçika ile karşılaştı.
Potanın Perileri, Max-Schmeling-Halle'de oynanan karşılaşmayı 89-75 kaybetti.
A Kadın Milli Takımımız gruptaki ikinci maçında 6 Eylül Pazar günü Avustralya ile karşılaşacak. Milliler C Grubu'ndaki son maçında ise 7 Eylül Pazartesi günü Porto Riko ile olacak.
6 Eylül Pazar
TSİ 12.30: Türkiye – Avustralya
Berlin Arena, Berlin
7 Eylül Pazartesi
TSİ 12.30: Porto Riko – Türkiye
Max-Schmeling-Halle, Berlin
Bizi Takip Edin
YORUMLAR