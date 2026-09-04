A Milli Kadın Basketbol Takımı'ndan Dünya Kupası'na kötü başlangıç

A Milli Kadın Basketbol Takımı, F2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C grubundaki ilk maçında Belçika'ya 89-75 mağlup oldu.

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C grubundaki ilk maçında A Kadın Milli Takımımız, Belçika ile karşılaştı.

Potanın Perileri, Max-Schmeling-Halle'de oynanan karşılaşmayı 89-75 kaybetti.

A Kadın Milli Takımımız gruptaki ikinci maçında 6 Eylül Pazar günü Avustralya ile karşılaşacak. Milliler C Grubu'ndaki son maçında ise 7 Eylül Pazartesi günü Porto Riko ile olacak.

6 Eylül Pazar

TSİ 12.30: Türkiye – Avustralya

Berlin Arena, Berlin

7 Eylül Pazartesi

TSİ 12.30: Porto Riko – Türkiye

Max-Schmeling-Halle, Berlin

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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