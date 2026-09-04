Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısının davasında ilk duruşma görülürken Meclis Okul Araştırma Komisyon üyeleri ve mağdur aileler adliye önünde açıklama yaptı. Komisyon Sözcüsü Şahin, aynı evde yaşayanların birbirine nasıl yabancılaştığını anlatırken, Ayla öğretmenin eşi Ramazan Kara saldırının öncesine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.

Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ile 1 öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin davada ilk duruşma görülüyor.

Kahramanmaraş 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmayı TBMM Okul Araştırma Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin ile komisyon üyesi AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu da takip etti.

RAPOR YAZIM AŞAMASINDA

Komisyon sözcüsü Mesih Şahin, yaşanan olayın sadece Kahramanmaraş'ta değil bütün Türkiye'de büyük bir travma yaşattığının altını çizerek, "Komisyonda çalışmalarımızın sonuna geldik. Artık rapor yazım aşamasındayız ve Türkiye'de bu tavsiye niteliğinde olacak. Bugün ilk duruşmada ailelerimizin yanlarında olmak, onların acısına burada ortak olmak ve onlarla ilgili duruşmayı takip etmek için geldik. Avukatlarımıza teşekkür ederim ailelerimizi savunuyorlar.

"AYNI EVDE YAŞAYANLARIN BİRBİRİNDEN HABERİ YOK"

Burada mesele sadece verilecek bir ceza değil, mesele Türkiye'de benzer olayların yaşanmaması adına verilecek kararın emsal niteliğinde olmasıdır. Biz buradaki kararı önemsiyoruz. Dosyaya baktığımızda aynı evde yaşayan insanların bir birine nasıl yabancı olduğunu görüyoruz. Bir evde öbür odada bir çocuk saldırı planlıyor, bunun krokilerini çiziyor ve dünyanın farklı yerlerinde okul saldırılarını telefonuna kaydediyor. Ama hemen yanı başındaki odadaki ailesi bu olaydan haberleri yok gerçekten çok vahim bir tablo var ortada" dedi.

Kahramanmaraş'taki okul saldırısının hesabı soruluyor... "Kantincinin fark ettiğini aile nasıl görmedi?"

"TÜRK-İSLAM TARİHİNDE EŞİ OLMAYAN BİR OLAY"

Aile kurallarının önemini vurgulayan ve verilecek kararın emsal olmasını beklediklerini ifade eden Avukat Zeki Arıtürk de, "Bir tarafta pazarcılık yaparak çocuğunu eğitimine katkı sağlamaya çalışan Tuğba Sancak, diğer tarafta ise 1. sınıf emniyet müdürü baba ve edebiyat öğretmeni bir annenin canavarca hislerle büyüttüğü ve katil olan 9 çocuğumuzu ve 1 hocamızı şehit eden bir insandan bahsediyoruz.

Bu olay Türk - İslam tarihinde eşi benzeri olmamış bir olaydır. Bu olayda ne karar verilirse verilsin emsal bir karar olmalıdır. Nihayetinde buradaki çocuğun yazışmalarında bu işin anbean hazırlandığı ve bir süreç içinde ailesinin sorumsuz davranışlarının neticesinde bu menfur olayını gerçekleşmesidir. Hepimize burada bir ders düşüyor çocuklarımıza bu dijital çağda dijital vicdanların olmadığını bir kez daha bizlere hatırlatıyor. Aile kurallarına ve bizim kendi yapımıza uygun yetiştirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Kahramanmaraş'taki okul saldırısının hesabı soruluyor... "Kantincinin fark ettiğini aile nasıl görmedi?"

KATİLİ HER YERDE ŞİKAYET ETMİŞLER

Okul saldırısında hayatını kaybeden Ayla öğretmenin eşi Ramazan Kara ise, "Saldırganın babası oğlu hakkında suç duyurusunda bulunarak kendinin üzerine atılan suçları engellemeye çalıştığını düşünüyorum. Ve bu saate kadar yapılan savunmalarda gördüm ki herkes biliyor. Sadece anne baba bilmiyor. Ama bakıyorsunuz, anne eğitimci edebiyat öğretmeni, babası 1. sınıf emniyet müdürü.

İnsanın gözünden nasıl biri olduğunu anlayacak durumda. Sırf okulda değil, Erasmus'a gidiyor, orada sorun çıkıyor. Kimse bir şey yapamıyor.

Mersin'de yazlıkta şikayet ediyorlar, kimse bir şey yapamıyor. O sınıftaki durumunu öğrenebilmek için video kaydı aldığını ve videoda garip garip hareketler yaptığını herkes görüyor ama bir anneyle baba görmüyor. Bu olayda giderken katliam yapmaya giderken içeride 4-5 kişi var. Bu silahları hiçbiri görmüyor.

Kahramanmaraş'taki okul saldırısının hesabı soruluyor... "Kantincinin fark ettiğini aile nasıl görmedi?"

Kantindeki, asansördeki kadın, ‘çanta yamuk duruyor’ diyor. Orada annesi nasıl bunu fark etmiyor? İçinde bir tane kitabın olması gerekirken içinde 6-7 tane silah ve şarjörün olduğu bir şeyi nasıl fark etmiyor? Göz ardı mı ediyor? Bunların araştırılması konusunda taleplerimiz oldu. Bana göre birinci derece anne ve baba sorumlu bu kadar olaya kayıtsız kalıyorlar ve bu olayın gerçekleşmesine vesile oluyorlar. İkisinin de olası kasttan yargılanması için taleplerimiz oldu" dedi.

Açıklamalar sonrası aileler duruşma salonuna geri döndü.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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