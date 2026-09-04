Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

10 yaşındaki Eyüb kuyuda mahsur! 30 saattir kurtarılmayı bekliyor

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
10 yaşındaki Eyüb kuyuda mahsur! 30 saattir kurtarılmayı bekliyor

Cezayir’in El Beyaz vilayetinde 10 yaşındaki Eyüb, yaklaşık 80 metre derinliğindeki boş kuyuya düştü. Dar kuyuda mahsur kalan çocuğu kurtarmak için ekipler 30 saati aşkın süredir yoğun çalışma yürütüyor.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Cezayir’in batısındaki El Beyaz (El Bayd) vilayetinde, 10 yaşındaki Eyüb yaklaşık 80 metre derinliğindeki boş kuyuya düştü.

Olay, El Beyaz’a bağlı Ghasul beldesinde, Eyüb’ün ailesine ait çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre küçük çocuk, evin önünde oynadığı sırada üzeri zamanla yıpranan tahta bir levhayla kapatılmış kuyunun içine düştü.

Eyüb’ün babası Muhammed Fayid, oğlunun düşmesinin ardından kuyunun başına koştuğunu ve onunla iletişim kurmaya çalıştığını söyledi. Fayid, oğlunun kendisine son olarak “Baba, beni çıkar” diye seslendiğini aktardı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI ZORLU KOŞULLARDA SÜRÜYOR

Yaklaşık 40 santimetre çapındaki dar kuyu, ekiplerin doğrudan müdahalesini güçleştiriyor. Gevşek toprak ve göçme riski de operasyonu zorlaştırırken, kuyunun bazı bölümlerindeki sert kaya tabakaları nedeniyle çalışmalar kontrollü şekilde yürütülüyor.

Kurtarma ekipleri, Eyüb’ün bulunduğu noktaya ulaşabilmek için kuyunun çevresinde yatay bir geçit açmaya çalışıyor. Kazı sırasında olası göçmeleri önlemek amacıyla çalışmalar uzman ekiplerin gözetiminde sürdürülüyor.

Eyüb’ün sağlık durumuna ilişkin ise henüz kesin bir bilgi paylaşılmadı.

ÖNERİLEN HABERLER
Kuyumcu "soydu" dedi, ailesi "kaçırıldı" diyerek feryat etti: 380 gram altınla sır oldu!
3. SAYFA

Kuyumcu "soydu" dedi, ailesi "kaçırıldı" diyerek feryat etti: 380 gram altınla sır oldu!

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEDE

Olayın ardından El Beyaz Valiliği bünyesinde Vali Nurreddin Bilaribi başkanlığında kriz masası oluşturuldu. Kurtarma operasyonuna sivil savunma ekiplerinin yanı sıra güvenlik, askeri ve yerel makamlar da katılıyor.

Bölgede ağır iş makineleri, özel kuyu kameraları, sağlık ve destek ekipleri ile donanımlı ambulans hazır bekletiliyor. Valilik, çalışmaların “kesintisiz, azami dikkat ve tam hazırlıkla” sürdüğünü açıkladı.

Eyüb’ün ailesine de olay yerinde psikolojik ve manevi destek sağlanırken, sağlık ekipleri çocuğun kuyudan çıkarılması halinde müdahale edebilmek için hazır tutuluyor. Aile ve bölgeye gelen vatandaşlar ise kurtarma çalışmalarından gelecek haberi bekliyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
İFADELER ORTAYA ÇIKTI
İFADELER ORTAYA ÇIKTI
Marmara faciasında kaptanın 'gözcü' itirafı
LEAO VE SANE KARARI
LEAO VE SANE KARARI
Galatasaray'ın Başakşehir 11'i belli oldu
TÜM MECLİS TESTE GİRECEK
TÜM MECLİS TESTE GİRECEK
Keçiören'in ardından bir belediye daha harekete geçti
KİRALARI DÜŞÜRECEK HAMLE!
KİRALARI DÜŞÜRECEK HAMLE!
Kiralık sosyal konutların teslim tarihi belli oldu
ANNESİ AĞLAYA AĞLAYA ANLATTI
ANNESİ AĞLAYA AĞLAYA ANLATTI
Neden kuaföre götürdü, en son gördüğünde ne dedi?
FAİZSİZ SIFIR ARAÇ!
FAİZSİZ SIFIR ARAÇ!
Renault, Audi, Seat ve Skoda'dan 9 model... İşte fiyatlar
SORUŞTURMADA KARAR ÇIKTI!
SORUŞTURMADA KARAR ÇIKTI!
İşte BİM, Migros ve ŞOK'a kesilen cezalar
İŞTE İSTENEN CEZA
İŞTE İSTENEN CEZA
Deniz Göktaş hakkında iddianame hazır!
TRANSFER SON ANDA İPTAL
TRANSFER SON ANDA İPTAL
Samsunspor'dan Beşiktaş'a tepki: Belgeleri paylaşırız
İSPANYOL BASINI DUYURDU!
İSPANYOL BASINI DUYURDU!
'Türkiye'nin öncülük ettiği pakt ABD ve Çin'e rakip olabilir'
ŞAMPİYONLAR LİGİ SÜRPRİZİ
ŞAMPİYONLAR LİGİ SÜRPRİZİ
G.Saray'dan ikinci defa ayrılan yıldız için karar
'TÜRKİYE SINIRINA DİKKAT'
'TÜRKİYE SINIRINA DİKKAT'
AB ülkesi "Model yapacağız" diyerek duyurdu!
'TAM BİR CEZA SAHASI TİLKİSİ'
'TAM BİR CEZA SAHASI TİLKİSİ'
Trabzon’un yeni golcüsü, Bayern'in kapısından döndü
200 BİN LİRAYI AŞACAK!
200 BİN LİRAYI AŞACAK!
Yeni iPhone için dudak uçuklatan fiyat tahmini
505 BİN KİŞİNİN BİLGİLERİ ÇALINDI!
505 BİN KİŞİNİN BİLGİLERİ ÇALINDI!
Türkiye'nin ünlü dönercisine milyonluk ceza
F-35B PİLOTU KOKPİTE GEÇTİ
F-35B PİLOTU KOKPİTE GEÇTİ
İngilizler HÜRJET için Türkiye'ye geldi!
FBI TÜRKİYE'DEN YARDIM İSTİYOR
FBI TÜRKİYE'DEN YARDIM İSTİYOR
İhbar edene 150 bin dolar ödül var
GALATASARAY
GALATASARAY "MAAŞ" RAPORU
11 oyuncu gitti, 5 imza geldi, fark dikkat çekti
CAN KAYBI 12’YE YÜKSELDİ!
CAN KAYBI 12’YE YÜKSELDİ!
Son anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı
VATANDAŞA DEVLET KALKANI!
VATANDAŞA DEVLET KALKANI!
Akaryakıtta vazgeçilen vergi dudak uçuklattı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Trabzonspor yeni golcüsüne kavuştu
Trabzonspor yeni golcüsüne kavuştu
Kaydet
Sosyal medya paylaşımları ele verdi! Emniyet harekete geçti: Daltonlar, Çirkinler, Casperlar...
Sosyal medya paylaşımları ele verdi!
Kaydet
Sınav sonucunu gösteren 100 bin lirayı kaptı! Belediye başkanı sözünü tuttu, paralar hesapta
Sınav sonucunu gösteren 100 bin lirayı kaptı!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.