10 yaşındaki Eyüb kuyuda mahsur! 30 saattir kurtarılmayı bekliyor

Cezayir’in El Beyaz vilayetinde 10 yaşındaki Eyüb, yaklaşık 80 metre derinliğindeki boş kuyuya düştü. Dar kuyuda mahsur kalan çocuğu kurtarmak için ekipler 30 saati aşkın süredir yoğun çalışma yürütüyor.

Cezayir’in batısındaki El Beyaz (El Bayd) vilayetinde, 10 yaşındaki Eyüb yaklaşık 80 metre derinliğindeki boş kuyuya düştü.

Olay, El Beyaz’a bağlı Ghasul beldesinde, Eyüb’ün ailesine ait çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre küçük çocuk, evin önünde oynadığı sırada üzeri zamanla yıpranan tahta bir levhayla kapatılmış kuyunun içine düştü.

Eyüb’ün babası Muhammed Fayid, oğlunun düşmesinin ardından kuyunun başına koştuğunu ve onunla iletişim kurmaya çalıştığını söyledi. Fayid, oğlunun kendisine son olarak “Baba, beni çıkar” diye seslendiğini aktardı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI ZORLU KOŞULLARDA SÜRÜYOR

Yaklaşık 40 santimetre çapındaki dar kuyu, ekiplerin doğrudan müdahalesini güçleştiriyor. Gevşek toprak ve göçme riski de operasyonu zorlaştırırken, kuyunun bazı bölümlerindeki sert kaya tabakaları nedeniyle çalışmalar kontrollü şekilde yürütülüyor.

Kurtarma ekipleri, Eyüb’ün bulunduğu noktaya ulaşabilmek için kuyunun çevresinde yatay bir geçit açmaya çalışıyor. Kazı sırasında olası göçmeleri önlemek amacıyla çalışmalar uzman ekiplerin gözetiminde sürdürülüyor.

Eyüb’ün sağlık durumuna ilişkin ise henüz kesin bir bilgi paylaşılmadı.

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEDE

Olayın ardından El Beyaz Valiliği bünyesinde Vali Nurreddin Bilaribi başkanlığında kriz masası oluşturuldu. Kurtarma operasyonuna sivil savunma ekiplerinin yanı sıra güvenlik, askeri ve yerel makamlar da katılıyor.

Bölgede ağır iş makineleri, özel kuyu kameraları, sağlık ve destek ekipleri ile donanımlı ambulans hazır bekletiliyor. Valilik, çalışmaların “kesintisiz, azami dikkat ve tam hazırlıkla” sürdüğünü açıkladı.

Eyüb’ün ailesine de olay yerinde psikolojik ve manevi destek sağlanırken, sağlık ekipleri çocuğun kuyudan çıkarılması halinde müdahale edebilmek için hazır tutuluyor. Aile ve bölgeye gelen vatandaşlar ise kurtarma çalışmalarından gelecek haberi bekliyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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