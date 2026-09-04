Galatasaray, Başakşehir deplasmanında

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasında Başakşehir'e konuk oluyor. Süper Lig'in ilk haftasında Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Erzurumspor FK'yi 4-0, Göztepe'yi de 3-2 yendi. İlk 3 maçta 7 puan toplayan Galatasaray, averajla haftaya lider girdi. Başakşehir ise 3 maçta topladığı 4 puanla ligde 9. sırada yer aldı. Mücadelenin kritik anlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

Okan Buruk'un teknik direktörlüğündeki Galatasaray, Nuri Şahin'in çalıştırdığı Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 20.00'de başladı.

İLK DEVRE OYNANIYOR

BAŞAKŞEHİR 0-0 GALATASARAY

İLK 11'LER

Başakşehir: Deniz, Ömer Ali, Emin, Opoku, Operi, Kaluzinski, Umut Güneş, Olsen, Kemen, Fayzullaev, Shomurodov.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Lemina, Davinson Sanchez, Jakobs, Torreira, Sara, Leroy Sane, Batrakov, Yunus Akgün, Osimhen.

LEAO YEDEK BAŞLIYOR

Sarı kırmızılıların Milan'dan yeni transferi Rafael Leao, Başakşehir maçına yedek kulübesinde başladı.

HAFTAYA LİDER GİRDİ

Süper Lig'in ilk haftasında Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Erzurumspor FK'yi 4-0, Göztepe'yi de 3-2 yendi. İlk 3 maçta 7 puan toplayan Galatasaray, averajla haftaya lider girdi.

Başakşehir ise 3 maçta topladığı 4 puanla ligde 9. sırada yer aldı.

SARI-KIRMIZILI TAKIMDAN GOLLÜ BAŞLANGIÇ

Galatasaray, Süper Lig'e gollü bir başlangıç yaptı.

Erzurumspor FK'ye 4, Göztepe'ye 3 ve Arca Çorum FK'ye 2 gol atan sarı-kırmızılı takım, ligdeki ilk üç maçında rakip fileleri toplamda 9 kez havalandırdı.

Bu karşılaşmalarda Victor Osimhen 5 kez topu filelerle buluştururken, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Yunus Akgün ile Gabriel Sara da birer gol attı.

Galatasaray Futbol Takımı

OSİMHEN, ATTIĞI GOLLERLE TAKIMINI SIRTLIYOR

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Süper Lig'in ilk 3 maçında 5 gol kaydetti.

Sezonun ilk haftasında 2-2 berabere biten Arca Çorum FK müsabakasında ve ikinci haftada 4-0 kazandıkları Erzurumspor FK karşılaşmasında ikişer gol atan Osimhen, son Göztepe maçında da bir kez ağları sarstı.

Osimhen, ayrıca son 15 lig maçında 17 kez rakip fileleri havalandırdı.

YENİ TRANSFERLER, İLK MAÇLARINA HAZIRLANIYOR

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Portekizli futbolcu Rafael Leao ve milli oyuncu Deniz Gül, sarı-kırmızılı ekipteki ilk maçlarına çıkmaya hazırlanıyor.

İtalya ekibi Milan'dan 38 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Leao, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde Galatasaray'daki ilk maçına Başakşehir karşısında çıkacak.

Sarı-kırmızılıların Portekiz ekibi Porto'dan 10 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Deniz Gül de Buruk'un görev vermesi halinde bugün Galatasaray formasını ilk kez giyecek.

Öte yandan takıma dün katılan yeni transfer Fransız savunma oyuncusu El Chadaille Bitshiabu'nun bugün oynaması beklenmiyor.

OKAN BURUK, GALATASARAY'IN BAŞINDA BAŞAKŞEHİR'E PUAN KAYBETMEDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takım ile ligde Başakşehir'e karşı puan kaybı yaşamadı.

"Cimbom" 2022-2023 sezonunda Okan Buruk'un takımın başına geçmesiyle başlayan süreçte Başakşehir'i ligde üst üste 8 kez mağlup etmeyi başardı.

Okan Buruk'un öğrencileri, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 21 kez havalandırırken, sadece 3 gol yedi.

GALATASARAY, LİGDE NURİ ŞAHİN'İN TAKIMLARINA MAĞLUP OLMADI

Galatasaray, Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin'in çalıştırdığı takımlara karşı Süper Lig'de mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor'a karşı oynadığı 5 lig maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu müsabakalarda rakibinin ağlarını 8 kez sarsan "Cimbom", kalesinde ise 2 gol gördü.

Nuri Şahin'in geçen sezon Başakşehir'in başına geçmesinin ardından ise Galatasaray, turuncu-lacivertli ekiple 2 lig maçı oynadı. Bu 2 maçı da kazanan sarı-kırmızılılar, 5 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 1 gole engel olamadı.

GALATASARAY İLE BAŞAKŞEHİR 37. RANDEVUDA

Galatasaray ile Başakşehir, Süper Lig'de bugün 37. kez karşı karşıya gelecek.

Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 36 maçtan 21'ini sarı-kırmızılılar, 7'sini turuncu-lacivertliler kazandı. Karşılaşmaların 8'i beraberlikle sonuçlandı.

Rekabette Galatasaray'ın 65 golüne, Başakşehir 39 golle cevap verdi.

BAŞAKŞEHİR'İN EV SAHİBİ OLDUĞU MAÇLAR

Başakşehir'in sahasındaki maçlarda Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.

Ligde iki takım arasında 13'ü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, 5'i Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan 18 maçta sarı-kırmızılılar 10, turuncu-lacivertli ekip ise 5 kez galip geldi. Taraflar 3 müsabakada berabere kaldı.

Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray 29, ev sahibi ekip ise 24 gol attı.

İki takım arasında geçen sezon Başakşehir'in ev sahipliğindeki maçı sarı-kırmızılılar, 2-1 kazandı.

SON 8 LİG MAÇINDA GALATASARAY GALİP

Galatasaray, Başakşehir karşısında son 8 Süper Lig maçından galibiyetle ayrıldı.

2022-2023 sezonuyla başlayan süreçte Başakşehir'i üst üste 8 kez yenen sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda rakibinin filelerini 21 kez havalandırırken, sadece 3 gol yedi.

SARI-KIRMIZILILAR, 8 MAÇTIR DEPLASMANDA KAYBETMİYOR

Galatasaray, Başakşehir'e 8 maçtır dış sahada yenilmiyor.

Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun 16. haftasında 1-1 berabere biten maçla başlayan süreçte sarı-kırmızılı ekip, Başakşehir ile oynadığı 8 deplasman maçından 5 galibiyet ve 3 beraberlikle ayrıldı.

Söz konusu karşılaşmalarda 17 kez fileleri havalandıran Galatasaray, kalesinde 5 gol gördü.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, Başakşehir karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2022-2023 sezonunun ilk yarısında deplasmandaki maçta 7-0'lık sonuçla aldı.

Başakşehir ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetlerini sahasındaki maçlarda elde etti. Turuncu-lacivertli takım, rakibini 2017-2018 sezonunda 5-1, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında da 4-0 yendi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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