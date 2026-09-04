Okan Buruk kötü haberi verdi: "İdmanda sakatlandı"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de Başakşehir ile karşılaşacakları müsabaka öncesinde konuştu. Yeni transfer Rafael Leao'nun takıma büyük katkı sağlayacağını belirten tecrübeli teknik adam, Portekizli oyuncuya zamanla daha fazla süre vereceklerini söyledi. Fildişili savunmacı Wilfried Singo'nun antrenmanda sakatlandığını kaydeden Buruk, sağlık ekibi tarafından gerekli kontrollerin yapıldığını ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasında Başakşehir'e konuk olan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

TRANSFER DÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Transfer döneminin sona ermesiyle birlikte takımın daha dengeli bir hale geleceğini belirten Okan Buruk, "Transfer döneminin sonuna geldik. Her sene söylüyoruz, transfer dönemi bittikten sonra gelenler-gidenler belli oluyor. Takım içerisindeki hava daha net oturuyor. Kadro belli oluyor. Bundan sonraki dönemin, performansların yukarıya çıkması gereken dönem olması gerekiyor." dedi.

Okan Buruk

LEAO SÜRE ALACAK

Leao'ya Başakşehir karşısında süre vereceklerini kaydeden Buruk, "Leao'nun küçük bir sakatlık süreci vardı. Burada yaklaşık 2-3 haftalık... En son hazırlık maçında 45 dakika oynamıştı, onun üzerinden 4 hafta geçti. Onu çok iyi hazırlamamız gerekiyor. Bugün belirli dakika vereceğiz ona. Gerçekten çok önemli bir oyuncu aldık." açıklamasını yaptı.

SİNGO İDMANDA SAKATLANDI

Singo'nun antrenmanda aldığı darbe nedeniyle Başakşehir maçının kadrosunda yer almadığını açıklayan tecrübeli çalıştırıcı, "Singo antrenmanda bir darbe aldı. Onunla ilgili gerekli kontroller yapılacak. Bugün kadroda yok. Barış'ın bir sakatlığı vardı, Abdülkerim'in iki günlük dinlenme süreci olmuştu. O da bugün kadroda. Çok fazla maç oynayacağız. Her oyuncuyu kullanacağız. Çıkan 11'e çok güveneceğiz. Haftaya lider olarak başlıyoruz ve lider olarak bitirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Wilfried Singo

"RAKİBİMİZ ÇOK HAREKETLİ BİR TAKIM"

Başakşehir'in güçlü ve hareketli bir takım olduğunu vurgulayan Buruk, "İyi bir takıma karşı oynayacağız. Nuri Şahin çok önemli bir isim. Rakibimiz çok hareketli bir takım. Rakiplerinin kafasını karıştırıyor ve tehlike oluşturuyorlar. Savunma geçişlerinden pozisyonlar veriyorlar. Bunlara hazırlandık. Oyun ve oyuncu kalitemizi ortaya çıkarıp bugün kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

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