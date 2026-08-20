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Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı yeniden açıldı! Kritik inceleme tamamlandı

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Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı yeniden açıldı! Kritik inceleme tamamlandı

2016 yılında hayatını kaybeden Arif Ahmet Denizolgun'un Beykoz'daki mezarından fethi kabir kararı kapsamında alınan örnekler, Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından yeniden kabrine defnedildi. Denizolgun'un kesin ölüm nedenine ilişkin rapor bekleniyor.

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2016 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Arif Ahmet Denizolgun'un mezarında gerçekleştirilen işlemler tamamlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının kararı kapsamında dün açılan Denizolgun'un Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabrinden, inceleme yapılmak üzere örnekler alınmıştı.

ÖRNEKLER ADLİ TIP'TA İNCELENDİ

Mezardan alınan örnekler, Adli Tıp Kurumu'na götürülerek incelemeye alındı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından örnekler yeniden Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabre getirildi.

Alınan örnekler, kazılan mezara yeniden defnedildi.

Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemelerin ardından Denizolgun'un ölüm sebebine ilişkin rapor hazırlanması bekleniyor.

Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı yeniden açıldı! Kritik inceleme tamamlandı
Başlık ResmiArif Ahmet Denizolgun'un mezarı yeniden açıldı! Kritik inceleme tamamlandı

FETH-İ KABİR KARARI NEDEN ALINDI?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Eylül 2016'da hayatını kaybeden Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ve yapılan otopsi işlemlerine ilişkin şüphe ve şikayetler üzerine soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında Denizolgun'un gerçek ölüm sebebinin tespit edilmesi amacıyla yeniden inceleme yapılmasına karar verildiği belirtilmişti.

Bu kapsamda Başsavcıvekili, Cumhuriyet savcısı, Adli Tıp Kurumu uzmanları ve olay yeri inceleme ekipleri dün sabah Denizolgun'un kabrine gelmişti.

Görevliler tarafından açılan mezardan alınan örnekler, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü.

Şimdi gözler, yapılacak incelemelerin ardından hazırlanacak Adli Tıp raporuna çevrildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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