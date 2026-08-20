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Dünya

İsrail'de havalimanında kriz! Tüm uçuşlar durduruldu

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İsrail'de havalimanında kriz! Tüm uçuşlar durduruldu

İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'nda çalışanların iş bırakması nedeniyle check-in işlemleri durduruldu, inişler geçici olarak askıya alındı. Yılın en yoğun seyahat günlerinden birinde yaşanan kriz yaklaşık 100 bin yolcu ve 600 uçuşu etkiledi.

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İsrail'in en yoğun havalimanı olan Ben Gurion'da çalışanların iş bırakması nedeniyle hava trafiğinde ciddi aksamalar yaşandı.

İsrail'in Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, iş bırakma eyleminden dolayı havalimanında yoğunluk ve kaos oluştu. Krizin, yaklaşık 100 bin yolcu ve 600 uçuşun bulunduğu yılın en yoğun seyahat günlerinden birinde yaşanması dikkat çekti.

İNİŞLER DURDURULDU

Pilotlara ve hava yolu şirketlerine gönderilen bildiride, Ben Gurion Havalimanı'nın saat 14.00 itibarıyla uçakların inişine kapatıldığı belirtildi.

İsrail Havalimanları İdaresi tarafından yapılan açıklamada, hava trafiğinin azaltılacağı ve gerekli görülmesi halinde inişlerin tamamen durdurulmasına kadar varan kısıtlamaların uygulanacağı bildirildi.

İnişlerin durdurulmasına karşın havalimanından kalkışların devam edeceği, ancak uçuşların daha düşük kapasiteyle gerçekleştirileceği kaydedildi.

UÇUŞLAR KADEMELİ OLARAK YENİDEN BAŞLADI

Yaşanan aksaklığın ardından İsrail Havalimanları İdaresi, revize edilen uçuş programı doğrultusunda operasyonların saat 15.00 itibarıyla kademeli olarak yeniden başladığını açıkladı.

Havalimanındaki operasyonların normale dönmesi için çalışmalar sürerken, iş bırakma eyleminin uçuş trafiğinde önemli aksamalara neden olduğu bildirildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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