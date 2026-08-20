Gram altında 'dip' ve 'zirve' rakamı verildi! Uzman isimden yıl sonu için çarpıcı tahmin
Altın piyasasında son dönemde yaşanan hareketlilik, yatırımcıların yıl sonuna ilişkin beklentilerini yeniden şekillendirdi. Gram altın 7 bin lira seviyesine yaklaşırken, küresel piyasalarda ABD tahvil faizleri, dolar endeksi ve petrol fiyatları altının yönü açısından belirleyici başlıklar olarak öne çıkıyor.
Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, TGRT Haber ekranlarında ABD'de uzun vadeli tahvil alımlarındaki artışın tahvil faizleri ve dolar endeksi üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu belirterek, bu gelişmenin altın açısından olumlu bir tablo oluşturduğunu söyledi.
ALTINDA YÜKSELİŞİN DEVAMI NEYE BAĞLI?
Ergezen'e göre altındaki mevcut yükselişin kalıcı hale gelmesinde yalnızca tahvil piyasasındaki gelişmeler değil, petrol fiyatlarının seyri de kritik rol oynayacak.
Petrolün yüksek seviyelerde kalmasının enflasyon baskısını artırabileceğine dikkat çeken Ergezen, bunun faizlerin ve dolar endeksinin yüksek kalmasına neden olarak altının yükselişini sınırlayabileceğini ifade etti:
"Buradan daha yukarıya gidebilmesi için artık asıl piyasanın gözü petrol fiyatlarında. Petrol fiyatları yüksek kalmaya devam ederse faizlerin de yüksek kalacağı endişesini beraberinde getirir. Çünkü bu, enflasyonun yüksek kalacağı anlamına gelir. Bu da dolar endeksinin güçlü kalmasına yol açacaktır. Doların güçlü kalması ise altının yükselişini törpüleyecek ve bir miktar baskılayacaktır.
Eğer petrol fiyatlarının 80 doların altına geldiğini görürsek ons altında ve gümüşte çok daha güçlü yükselişler görebiliriz. Daha yukarı seviyeleri konuşabiliriz"
Bu senaryoda dolar endeksindeki gerilemenin de altını destekleyebileceğini ifade eden Ergezen, mevcut koşullar altında ons altında 4 bin 550 dolar seviyesinin görülmesini olağan karşıladığını dile getirdi.
GRAM ALTINDA 8 BİN LİRA İHTİMALİ
Gram altın açısından yıl sonuna yönelik beklentisini de paylaşan Ergezen, petrol fiyatlarında düşüş yaşanması ve dolar endeksinin zayıflaması halinde daha yüksek seviyelerin gündeme gelebileceğini söyledi.
Uzman isim şöyle konuştu:
"Özellikle 90 dolar üzerindeki bir petrol fiyatı tüm ekonomileri baskılıyor, faizleri ve enflasyonu yukarı yönlü baskılıyor. Maalesef bu durum altını da aşağı yönlü baskılıyor. Bir miktar fren görevi görüyor. Eğer petrol fiyatlarının geri çekildiğini görürsek bu fren de en azından bir miktar azalır ve yukarı yönlü daha güçlü yükselişler görebiliriz.
Son tahvil alımları aslında pozitif. Bir beklentinin değişmesiyle burada daha pozitif bir görüntü görüyorum. En azından önceki beklentilerime göre yüzde 10'luk bir marj daha oluştuğunu söyleyebilirim.
Eğer petrol fiyatlarında düşüşü görürsek bu sene içerisinde yeniden 7 bin 800-8 bin lira seviyelerinin olası olduğunu düşünüyorum. Artık bu seviyelere kadar gidebiliriz"
Ergezen, 7 bin lira seviyesinin piyasada önemli bir eşik olduğunu ve bu seviyenin aşılmasının kolay olmayabileceğini belirtti. Ancak dolar endeksinin 98 seviyesinin altına gerilemesi halinde 7 bin 800 liranın daha güçlü bir hedef haline gelebileceğini kaydetti.
6 BİN 600 LİRA KRİTİK DESTEK
Yükseliş beklentisinin yanında aşağı yönlü risklere de değinen Ergezen, gram altında 6 bin 600 lira seviyesini önemli destek noktası olarak gösterdi:
"Kötü bir senaryoda 6 bin 600 lira seviyesi önemli bir destek seviyesi. Şu aşamada artık bu seviyenin altına gelmesini çok fazla beklemem.
Çünkü zaten kötümserlik fiyatlanmış durumda. Petrol fiyatları bundan daha kötüye gider mi? Eğer savaş şiddetlenirse ve petrol 100 dolara çıkarsa 6 bin 600 seviyelerini görebiliriz.
Ama onun haricinde bu seviyenin altına gelecekmiş gibi görünmüyor. Buradan bir miktar daha yukarı yönlü eğilimlerin devam etmesini bekleriz.
Genel tabloda yıl sonunda 7 bin 600-7 bin 800 lira civarında bir yerde kapanış yapacağımızı düşünüyorum"