Gram altında 'dip' ve 'zirve' rakamı verildi! Uzman isimden yıl sonu için çarpıcı tahmin

ALTINDA YÜKSELİŞİN DEVAMI NEYE BAĞLI?

Ergezen'e göre altındaki mevcut yükselişin kalıcı hale gelmesinde yalnızca tahvil piyasasındaki gelişmeler değil, petrol fiyatlarının seyri de kritik rol oynayacak.

Petrolün yüksek seviyelerde kalmasının enflasyon baskısını artırabileceğine dikkat çeken Ergezen, bunun faizlerin ve dolar endeksinin yüksek kalmasına neden olarak altının yükselişini sınırlayabileceğini ifade etti:

"Buradan daha yukarıya gidebilmesi için artık asıl piyasanın gözü petrol fiyatlarında. Petrol fiyatları yüksek kalmaya devam ederse faizlerin de yüksek kalacağı endişesini beraberinde getirir. Çünkü bu, enflasyonun yüksek kalacağı anlamına gelir. Bu da dolar endeksinin güçlü kalmasına yol açacaktır. Doların güçlü kalması ise altının yükselişini törpüleyecek ve bir miktar baskılayacaktır.

Eğer petrol fiyatlarının 80 doların altına geldiğini görürsek ons altında ve gümüşte çok daha güçlü yükselişler görebiliriz. Daha yukarı seviyeleri konuşabiliriz"