KOBİ’ler için tek çare birleşmek! "Bazı sektörlerde işçilik sıfırlansa bile rekabet şansı yok"

CEO’ları buluşturan Vizyon 100 Platformu’nun Danışma Kurulu Üyesi Teoman Alper Yiğit, “Türkiye’de belli sektörlerde işçiliği sıfırlasak dahi rekabet edemez durumdayız” diyerek, KOBİ’lerin birleşmesinin rekabet için tercih değil bir mecburiyet olduğunu söyledi.

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Son 10 yılda yaklaşık 4.000 C-Level yöneticiye ulaşan Vizyon 100 Platformu’nun Çeşme’de bu yıl sekizincisini düzenlediği Dijital CEO ve Liderler Zirvesi’nde üç gün boyunca 300’ü aşkın yönetici ‘Geleceği Birlikte Şekillendirelim’ ana temasıyla iş birliğini konuştu. Platformun faaliyetlerini GLOKAL (Global + Lokal) bir anlayışla sürdürdüğüne ifade eden Vizyon 100 Danışma Kurulu Başkanı Bülent Kutlu, bu yaklaşım ile global kurumların deneyimi, bilgi birikimi ve yaygın ağ gücü ile yerel kurumların hızı, çevikliği, pazar bilgisi ve ürün çeşitliliğini aynı ekosistemde buluşturmayı hedeflediklerini bildirdi. Bülent Kutlu, “Globalin gücü ile lokalin dinamizmi buluştuğunda, yalnızca kurumlar için değil, tüm ekosistem için ortak fayda ve değer artacaktır. Zirvemize kamu ve özel sektörden olmak üzere rekor sayıda 50’ye yakın kurum destek verdi. Bugün sadece Türkiye’de değil dünyada kabul edilen bir platform hâline geldik. Bundan sonraki hedefimiz Vizyon 100 etkinliklerine daha çok global liderlerin katılması olacak” dedi.

İYİ ZAMANDA DOĞRU YERE HARCAYIN

Vizyon 100 Danışma Kurulu Üyesi Teoman Alper Yiğit de “İş dünyasının fikirlerine son derece geniş bir perspektiften bakarak kendi alanımıza dair yeni fikir ve görüşlerle karşılaşmak, bize de katkı sağlıyor. Karşılıklı yapılan fikir alıverişleri ‘birlikten kuvvet doğar’ anlayışı çerçevesinde iş dünyasının yarınını şekillendiriyor” dedi.

Artan rekabet ortamında Türk KOBİ’leri birleşmeli mi görüşünü değerlendiren Yiğit, şunları söyledi:

Birleşmekten başka çare yok gibi görünüyor. Öyle ölçekler konuşuluyor ki hani KOBİ’lerin buna karşı bireysel anlamda aksiyon alması matematiksel olarak imkânsız. Türkiye’de belli sektörlerde işçiliği sıfırlasak dahi rekabet edemez durumdayız. Bir araya gelmeden buna çözüm üretmek çok mümkün değil. Türkiye için bir paradoks var. Evet, teknoloji bir noktada şirketlerin verimliliğini arttırıyor, yani maliyetini düşürüyor. Ama buna ulaşmak zor. Ne yapacağız? İyi zamanlarda öz kaynaklara birazcık yüklenip, parayı doğru yere harcayıp zor zamanlarda bir tık daha su üzerinden gitmek gerekiyor.

300 YÖNETİCİ İŞ BİRLİĞİNİ KONUŞTU

Bu yıl 8. defa düzenlenen Dijital CEO ve Liderler Zirvesi’nin ana teması ‘Geleceği Birlikte Şekillendirelim’ oldu. Üç günde 300’ü aşkın yöneticinin buluştuğu zirvede 20’ye yakın da global lider ağırlandı. Zirvede hangi alanlarda iş birliğine ihtiyaç duyulduğu değerlendirildi.

FİNANS VE İŞÇİLİK MALİYETİNDEN ŞİKÂYET EDENLER İÇİN ADRES: SERBEST BÖLGELER

Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ ve Batı Anadolu Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ’nin CEO’su Dr. Faruk Güler, çalışan maliyetini şikâyet edenler ile ‘yatırım için finans bulamıyoruz’ diyerek fabrika kurmayanlara serbest bölgeleri adres gösterdi. Güler, “Gitsinler serbest bölgelerde bunların hepsi var. İşçilik maliyetini yüzde 20 azaltıyor. Fabrikayı da hazır veriyor” dedi.

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YAPAY ZEKÂ ÇAĞINDA KAÇIRACAĞIMIZ ŞEY TREN DEĞİL ROKET OLACAK!

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, “Matbaa ve sanayi devrimlerini kaçırmış olabiliriz ama yakaladık. Yapay zekâ çağında, bilginin bu kadar hızlı üretildiği bir çağda bugün kaçıracağımız şeyin adı bir tren olmayacak, kaçırılan şeyin adı bir roket olacak. O roketi kaçıran birinin onu tekrar yakalama ihtimali yok” dedi.

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