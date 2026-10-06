Emekli maaşlarında Ocak 2027 hesabı netleşiyor! İşte 3 farklı zam senaryosu

Temmuz-eylül döneminde oluşan yüzde 5,57’lik enflasyon sonrası gözler Ocak 2027 zammına çevrildi. Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için zam oranı yüzde 8,70 ile yüzde 10,06 arasında değişebilir.

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Milyonlarca emeklinin Ocak 2027’de alacağı zamda tablo şekillenmeye başladı. TÜİK’in eylül ayı enflasyonunu yüzde 1,84 olarak açıklamasıyla yılın ikinci yarısındaki ilk üç aylık veri tamamlandı. Temmuzda yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 ve eylülde yüzde 1,84 artan tüketici fiyatları, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için üç aylık birikimli zammı yüzde 5,57’ye taşınırken SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin ocak zammı temmuz-aralık dönemindeki altı aylık enflasyona göre belirlenecek.

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ÜÇ FARKLI SENARYO

Yılsonuna ilişkin güncel tahminler ise maaşlarda üç farklı senaryo ortaya koyuyor. Merkez Bankasının yüzde 28’lik yılsonu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi hâlinde SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin Ocak 2027 zammı yüzde 8,70 olacak. Orta Vadeli Program’daki yüzde 28,4’lük gerçekleşme tahmini zammı yüzde 9,04’e çıkaracak. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketindeki yüzde 29,61’lik beklentinin gerçekleşmesi durumunda ise artış yüzde 10,06’yı bulacak. 23 bin 552 liralık en düşük emekli aylığı ise kök aylıktan farklı olarak kanunla belirleniyor. Bu nedenle SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine uygulanacak altı aylık enflasyon artışı, taban aylığı otomatik olarak yükseltmeyecek. Ocak ayında en düşük emekli aylığının da artırılması için Mecliste yasal düzenleme yapılması gerekecek. Taban aylığın SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine uygulanacak zam oranında artırılması hâlinde tutar; yüzde 8,70’lik senaryoda yaklaşık 25 bin 600 liraya, yüzde 9,04’lük senaryoda 25 bin 680 liraya, yüzde 10,06’lık senaryoda ise 25 bin 922 liraya çıkacak.

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MEMUR EMEKLİSİNDE HESAP FARKLI

Memur ve memur emeklilerinde ise 2026’nın ikinci yarısı için yüzde 7’lik toplu sözleşme zammını aşan enflasyon farkına, 2027’nin ilk yarısı için yüzde 5’lik toplu sözleşme artışı eklenecek. Üç senaryoda memur emeklisinin Ocak 2027 artışı sırasıyla yüzde 6,66, yüzde 7 ve yüzde 8,01 olacak. Halen 31 bin 527 lira olan en düşük memur emekli aylığı da yaklaşık 33 bin 628 ila 34 bin 51 lira aralığına çıkacak.

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