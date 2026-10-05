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Ekonomi

3 aylık enflasyon belli oldu! Memur ve emekli zammında yeni hesap

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3 aylık enflasyon belli oldu! Memur ve emekli zammında yeni hesap
Mesut Şahin
MESUT ŞAHİN

Memur ve emekli ocak ayında alacağı zammı heyecanla bekliyor. Milyonların maaş zammı için enflasyon kritik bir öneme sahip. Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emeklinin 3 aylık zammı da belli oldu. İşte detaylar...
 

3 aylık enflasyon belli oldu! Memur ve emekli zammında yeni hesap

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyon oranında, memurlar ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 7'lik zamma eklenecek olan enflasyon farkının toplamı oranında zam alacak.
 

3 aylık enflasyon belli oldu! Memur ve emekli zammında yeni hesap

3 AYLIK ENFLASYON NE KADAR?

Enflasyon temmuzda yüzde 1,78, ağustos ve eylülde ise yüzde 1,84 geldi. Böylece 3 aylık enflasyon yüzde 5,57 oldu. 
 

3 aylık enflasyon belli oldu! Memur ve emekli zammında yeni hesap

EMEKLİNİN 3 AYLIK ZAMMI

Böylece SSK ve Bağkur emeklilerinin 3 aylık zammı da kesinleşti. Emekliler temmuz, ağustos ve eylül ayı enflasyon verilerine göre yüzde 5,57 zammı şimdiden garantiledi. 
 

3 aylık enflasyon belli oldu! Memur ve emekli zammında yeni hesap

3 AYLIK ENFLASYONA GÖRE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

Yüzde 5,57'lik kesinleşen zamma göre, en düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL'den 24 bin 863 TL'ye çıkacak. Ancak ekim, kasım ve aralık enflasyonlarının açıklanmasıyla bu rakam daha da yukarı çıkacak.

3 aylık enflasyon belli oldu! Memur ve emekli zammında yeni hesap

MEMURA HENÜZ ENFLASYON FARKI YOK! 

Memur ve memur emeklileri için ise henüz enflasyon farkı oluşmadı. Memurların enflasyon farkı hak edebilmesi için yüzde 1,36 enflasyon daha oluşması gerekiyor.
 

3 aylık enflasyon belli oldu! Memur ve emekli zammında yeni hesap

3 AYLIK ENFLASYON BEKLENİYOR!

Memur ve emekli zammının kesinleşmesi için ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor. 3 aylık verinin ardından milyonların zammı netleşecek. 

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