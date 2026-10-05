3 aylık enflasyon belli oldu! Memur ve emekli zammında yeni hesap

3 AYLIK ENFLASYONA GÖRE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

Yüzde 5,57'lik kesinleşen zamma göre, en düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL'den 24 bin 863 TL'ye çıkacak. Ancak ekim, kasım ve aralık enflasyonlarının açıklanmasıyla bu rakam daha da yukarı çıkacak.