3 aylık enflasyon belli oldu! Memur ve emekli zammında yeni hesap
Memur ve emekli ocak ayında alacağı zammı heyecanla bekliyor. Milyonların maaş zammı için enflasyon kritik bir öneme sahip. Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emeklinin 3 aylık zammı da belli oldu. İşte detaylar...
SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyon oranında, memurlar ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 7'lik zamma eklenecek olan enflasyon farkının toplamı oranında zam alacak.
3 AYLIK ENFLASYON NE KADAR?
Enflasyon temmuzda yüzde 1,78, ağustos ve eylülde ise yüzde 1,84 geldi. Böylece 3 aylık enflasyon yüzde 5,57 oldu.
EMEKLİNİN 3 AYLIK ZAMMI
Böylece SSK ve Bağkur emeklilerinin 3 aylık zammı da kesinleşti. Emekliler temmuz, ağustos ve eylül ayı enflasyon verilerine göre yüzde 5,57 zammı şimdiden garantiledi.
3 AYLIK ENFLASYONA GÖRE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI
Yüzde 5,57'lik kesinleşen zamma göre, en düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL'den 24 bin 863 TL'ye çıkacak. Ancak ekim, kasım ve aralık enflasyonlarının açıklanmasıyla bu rakam daha da yukarı çıkacak.
MEMURA HENÜZ ENFLASYON FARKI YOK!
Memur ve memur emeklileri için ise henüz enflasyon farkı oluşmadı. Memurların enflasyon farkı hak edebilmesi için yüzde 1,36 enflasyon daha oluşması gerekiyor.
3 AYLIK ENFLASYON BEKLENİYOR!
Memur ve emekli zammının kesinleşmesi için ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor. 3 aylık verinin ardından milyonların zammı netleşecek.