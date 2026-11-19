Hocamızın da istediği bir oyuncu ve sözleşmesi bitiyor. Ocak ayından itibaren görüşme hakkımız var. Arkadaşlarımız çalışıyor. Bizim para sorunumuz yok, istediğimizi alır getiririz ama kontenjan problem…”

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. En önemli mesajları ise taraftarı da heyecanlandıracak olan transfer konusundaydı. Yabancı kontenjanı sınırı sebebiyle ellerinin kollarının bağlı olduğu mesajını veren Adalı, “Devre arası transferleri zordur. Bugüne kadar 32-33 futbolcu değiştirmişiz. Türkiye’de yok böyle bir durum, Avrupa’da da nadirdir. 32-33 futbolcu değiştirip yerine 20’ye yakın yeni futbolcu getirmek ve zirveye oynamak kolay değil. İşin parasal kısmı bir engel değil bizim için. Yeter ki istediğimiz, faydalı olacak futbolcuyu bulalım. Gider, alır ve geliriz” dedi.

HERKES İŞİNE BAKSIN

Adalı, Newcastle United’da forma giyen orta saha oyuncusu Joe Willock konusunda ise “Ocak ayından itibaren görüşme hakkımız var, sözleşmesi bitiyor. Olursa transferi gerçekleşecek. Hocamızın istediği bir futbolcu. Alternatiflerimiz de var. Arkadaşlarımız görüşüyor. Transfer bir başlasın bakalım” dedi. Siyah beyazlıların ne zaman biraz kafasını yukarı kaldırsa ya hocası ya oyuncularıyla ilgili spekülasyonların ortaya çıkarıldığını belirten Adalı “Vincenzo İtaliano’nun 1,5 sene daha kontratı var, bir yere gitmeye niyeti yok. Hoca Beşiktaş’ı sevdi; Beşiktaş da hocayı sevdi. Herkes kendi işine baksın” ifadelerini kullandı.

ADALI’DAN SATIR BAŞLARI

- Yayın ihalesinde ilk gün söylediğimiz gibi beklentimiz 500 milyon dolarlar seviyesinde.

- Batum’da oynayacağımız Hapoel Beer Sheva maçının biletlerinin yüzde 75-80’i satıldı.

- Ferhat Gündoğdu’yu (tutuklu) ziyarete gitmedim ama geçmiş olsun dileklerimi ilettim.

- Sergen Yalçın inşallah çok başarılı olur ve beklentilere cevap verir. Bundan yana şüphem yok.

ADALI ÇOK İDDİALI

Sahamızda maç kaybetmeyeceğiz

Siyah beyazlı kulübün başkanı Adalı: Allah'a çok şükür kendi sahamızda maç kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz de. Deplasmanda bir sıkıntı var, evet. Hoca ve futbolcu kardeşlerimle bunun sohbetini yaptık. Bir parça ben bunu şanssızlık olarak görüyorum. Toparlanır diye umudum yüksek. Hem Konya hem Batum'daki maçları kazanıp o şeyi üstümüzden atmış oluruz. Hakem hatalarından dolayı kaybettiğimiz maçlar da deplasmanda olan hadiseler.

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