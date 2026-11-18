Beşiktaş, Lukebakio transferinde mutlu sona yaklaştı. Siyah beyazlılar Belçikalı kanat oyuncusu için Benfica ile büyük oranda anlaşma sağladı. Ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından ocak ayı öncesinde ön protokol imzalanacak.

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Ara transfer döneminde kadrosuna yıldız bir kanat oyuncusu katmak isteyen Beşiktaş, Dodi Lukebakio transferinde önemli mesafe katetti. Yaz döneminde Benfica’nın 20 milyon avroluk bonservis talebi nedeniyle sonuçlanmayan transfer, 31 yaşındaki oyuncunun Portekiz ekibinde yeterli süre alamamasıyla yeniden gündeme gelmişti. Belçikalı futbolcu için Benfica ile bonservis görüşmelerinde sona yaklaşıldı. Teknik direktör Vincenzo İtaliano’nun raporu doğrultusunda sağ kanat rotasyonunda değişime hazırlanan siyah beyazlılar, bu transferi gerçekleştirmek için öncelikle Milot Rashica ile yollarını ayıracak. Öte yandan Vaclav Cerny için de gelecek tekliflerin değerlendirmeye alınabileceği öğrenildi. Yönetim, Lukebakio’ya kadroda yer açmayı hedefliyor.

Dodi Lukebakio

TROSSARD ETKİSİ

Beşiktaş’ın kiralama ve zorunlu ya da şarta bağlı satın alma opsiyonu içeren formül üzerinde durduğu öğrenildi. 2025 Eylül ayında Sevilla’dan 20 milyon avro karşılığında Benfica’ya transfer olan ve 2030’a kadar sözleşmesi bulunan Lukebakio, bu sezon 18 maçta 623 dakika görev yaparak 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Belçika Millî Takımı’nda da forma giyen yıldız oyuncunun Beşiktaş’a sıcak baktığı belirtilirken, siyah beyazlıların transferdeki en büyük rakibi Sunderland. Premier Lig ekibinin de devreye girmesi üzerine yönetim, ocak ayını beklemeden anlaşmayı tamamlamak istiyor. Lukebakio’nun, Belçika Millî Takımı’ndan arkadaşı Leandro Trossard’ın İstanbul’daki varlığı da Beşiktaş’ın transferde daha güçlü olmasını sağlıyor.

GEZGİN KANAT!

Kariyerinde Belçika, Fransa, İngiltere, Almanya, İspanya ve son olarak Portekiz’de forma giyen Dodi Lukebakio için bugüne kadar kulüpler toplam 59 milyon avro bonservis bedeli ödedi.

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