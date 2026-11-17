Beşiktaş'ın, Manchester United forması giyen Hollandalı stoper Matthijs de Ligt'i transfer gündemine aldığı öne sürüldü. Siyah beyazlıların, uzun süreli sakatlığının ardından sahalara dönen yıldız savunmacıyı ocak ayında kiralık olarak kadrosuna katmayı hedeflediği belirtildi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Devre arasında savunma hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın, Manchester United'ın yıldızı için harekete geçtiği iddia edildi.

HEDEF MATTHIJS DE LIGT

İngiliz basınından Teamtalk'ta yer alan habere göre; Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için Matthijs de Ligt'i listesine aldı. Siyah beyazlıarın, Hollandalı futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak için Manchester United ile temasa geçmeye hazırlandığı kaydedildi.

UNITED'DA GERİ PLANDA KALDI

Manchester United, 2024 yazında Bayern Münih'ten 50 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı De Ligt ile Haziran 2029'a kadar sözleşme imzaladı. Ancak ciddi bir sırt sakatlığı yaşayan 27 yaşındaki stoper, yaklaşık bir yıl sahalardan uzak kaldı. Son dönemde yeniden takıma dönen ve Şampiyonlar Ligi'nde iki karşılaşmada forma giyen Hollandalı savunmacının, İngiliz ekibindeki savunma rotasyonunda istediği süreleri alamadığı ifade edildi.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Beşiktaş'ın yeni isim sponsoru belli oldu

Matthijs de Ligt

SAVUNMANIN LİDERİ OLACAK

Haberde, siyah beyazlı ekibin De Ligt'i savunma hattının önemli isimlerinden biri olarak değerlendirdiği ve oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak istediği aktarıldı. Premier Lig devinin ise Hollandalı futbolcunun ayrılığına temkinli yaklaştığı, olası bir transfere savunma hattına yeni takviyeler yapılması durumunda onay verebileceği kaydedildi.

INTER DE TAKİPTE

Matthijs de Ligt ile ilgilenen kulüpler arasında İtalyan temsilcisi Inter'in de bulunduğu ancak Milano ekibinin transfer için daha çok sezon sonunu düşündüğü aktarıldı.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala