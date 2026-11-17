Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 2026-27 sezonunda Beşiktaş Fuzul adıyla mücadele edecek.

Dinle Kaydet a- | +A

Siyah beyazlılar, Fuzul Tasarruf Finansman A.Ş. ile isim ve forma göğüs sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Alanında köklü ve lider markalarla iş birlikleri gerçekleştiren Kulübümüz, Fuzul Tasarruf Finansman A.Ş ile Erkek Basketbol Takımımızın isim ve forma göğüs sponsorluğunu kapsayan sponsorluk anlaşması imzaladı.

İmzalanan sponsorluk anlaşması doğrultusunda 2026-27 sezonunda Erkek Basketbol Takımımız, Beşiktaş Fuzul olarak anılacak. Ayrıca Fuzul, Erkek Basketbol Takımımızın formasının göğsünde yer alacak.

Beşiktaş JK ve Fuzul markalarını bir araya getiren sponsorluk anlaşmasının her iki kurum için de hayırlı olmasını temenni eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Arda Güler için 200 milyon avroluk astronomik teklif: Hem milli yıldız hem Fenerbahçe servet kazanacak

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala