Real Madrid formasıyla gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezi haline gelen Arda Güler hakkında İspanyol basınından gündem olacak bir transfer iddiası geldi. Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'in milli yıldız için 200 milyon avroyu gözden çıkardığı öne sürüldü.

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Real Madrid'de son iki sezonda ortaya koyduğu performansla adını dünyaya duyuran Arda Güler hakkında İspanyol basınından yeni bir iddia geldi.

PSG'DEN 200 MİLYON AVRO

İspanyol basınından El Gol Digital'in haberine göre; PSG, 21 yaşındaki Arda Güler'i kadrosuna katmak için Real Madrid'e 200 milyon avro bonservis bedeli teklif etmeye hazırlanıyor.

YILLIK 22 MİLYON AVRO MAAŞ

Haberde, eflatun beyazlıların Arda Güler'e yıllık 8 milyon avroluk yeni bir sözleşme teklif ettiği ancak milli futbolcunun henüz bu teklife olumlu cevap vermediği belirtildi. Fransız devinin ise genç yıldızı ikna etmek için yıllık 22 milyon avro maaş önereceği iddia edildi. Real Madrid ile Arda Güler arasında devre arası transfer dönemine kadar yeni bir anlaşma sağlanamaması durumunda PSG'nin teklifinin gündeme gelebileceği aktarıldı.

Arda Güler

FENERBAHÇE'YE 40 MİLYON AVRO

Transferin gerçekleşmesi durumunda Fenerbahçe de önemli bir gelir elde edecek. 2023 yılında Arda Güler'i 30 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Real Madrid'e gönderen sarı lacivertli kulüp, sözleşmedeki sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesi sayesinde yaklaşık 40 milyon avro kazanabilecek.

Arda Güler

ARDA GÜLER'İN SEZON PERFORMANSI

2026-2027 sezonunda Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 14 karşılaşmada görev yapan milli yıldız, 4 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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