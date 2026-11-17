Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, Kulüpler Birliği Vakfı tarafından düzenlenen Futbol Zirvesi'nin ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Naklen yayın ihalesinde kulüplerin 500 milyon dolar gelir beklentisi olduğunu açıklayan Doğan, rekabet ortamının güçlendiğini belirterek hedeflenen rakama ulaşılması için çalışmaların sürmesi gerektiğini söyledi.

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Naklen yayın ihalesi hakkında değerlendirmeler yapan Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüplerin beklentisinin 500 milyon dolar seviyesinde olduğunu belirtti.

"BEKLENTİ 500 MİLYON DOLAR SEVİYESİNDE"

İhalede rekabet ortamının oluşturulması adına önemli çalışmalar yapıldığını ifade eden Ertuğrul Doğan, "Naklen yayın ihalesi konusunda kulüplerimizin beklentisi 500 milyon dolar seviyesine gelmek. Turkcell'e teşekkür ediyorum. Rekabet ortamının oluşturulması konusunda çok önemli çalışmaları oldu. İhaleye ciddi bir rekabet getirecekler. İhale konusunu konuşmaya başladığımız zamanla geldiğimiz nokta arasında pozitif anlamda ciddi bir fark var. Ama bizim istediğimiz yere kadar da bir yol olduğu gerçek. İnşallah kulüplerin beklentisi yerine gelir." diye konuştu.

"STOPAJ ORANLARI ESKİ HALİNE GELMEZSE..."

Stopaj oranlarının eski haline dönmesinin büyük önem taşıdığını belirten Ertuğrul Doğan, "Bu gelirlerle bu kulüplerin yaşama şansı çok zor. Asıl önemli konu stopaj. Dört büyük kulüp dahil olmak üzere, eğer bu oranlar eski haline gelmezse altyapılar dahil olmak üzere pek çok branşı kapatmak zorundayız. Bunun bir alternatifi yok. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsun, destek vermişti ve böyle bir şey gerçekleşmişti. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımıza gidip tekrardan kendisinden ricacı olacağız." dedi.

Ertuğrul Doğan

"EN ÇOK MİLLİ OYUNCULAR ÜZÜLMÜŞTÜR"

A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde küme düşmesi ve Teknik Direktör Sergen Yalçın hakkındaki değerlendirmeler yapan Doğan, "Sergen Hoca yeni. Yani sonuçta çok değerli milli oyuncularımız var. Biz bu arkadaşların şahsen de çoğunu tanıyoruz. Hepsinin niyeti de o forma altında başarılı olmak. Eski milli takımdaki oyuncular da aynı şeyi düşünürlerdi. Bu kardeşlerimiz de bunları düşünürler. Çok değerli çocuklar. Sonuçlar iyi olmadı, hepimiz üzgünüz. Ama en fazla onlar üzülmüştür. Buna emin olabilirsiniz. Ben o görüşteyim. Bu arkadaşlarımıza destek olmak lazım. Bunun başka alternatifi yok. Tabii ki eleştiri yapmak lazım. Bu herkesin en doğal hakkı ama eleştiri yaparken de sınırları korumamız gerek." ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı

SERGEN YALÇIN'A DESTEK

Sergen Yalçın'ın takıma önemli katkı sağlayacağına inandığını söyleyen Ertuğrul Doğan, "Çok değerli kardeşlerimiz var orada. Çok değerli gençler var, Avrupa'nın gündeminde, herkesin bildiği... Bu arkadaşlara destek olacağız. Takımın başında da Sergen Hoca var. Türk bir hocamız var. O duyguyu da yıllardır yaşadı. Çok önemli bir oyuncuydu. Şampiyonluk yaşadı. Tabii ilk 2 maç anlamında bir eleştiri olması bana çok mantıklı gelmiyor. Tabii ki herkesin değerli görüşleri olacaktır. Bu görüşlere de saygı duyulması gerekir. Herkesin bir şans hakkı var. Bu çok benim konum değil aslında TFF yöneticileri daha iyi cevaplar ama ben bir futbolsever olarak söyleyeyim. 2 maçta bir şeyi değerlendirmek bence çok mantıklı değil. Kendisi muhakkak ki buraya bir vizyon katacaktır, başarılı olacaktır. Ona inanıyorum ben." sözleriyle destek verilmesi gerektiğini belirtti.

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