Türkiye’nin ikinci nükleer güç santrali için Sinop’ta hazırlıklar hızlandı. Kanada 6, Güney Kore ise 4 reaktörlü santral seçeneğini değerlendirirken, iki ülke de teknoloji ve finansman çalışmalarını sürdürüyor.

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Mersin’deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin ardından Türkiye’nin ikinci nükleer güç santralini kurmayı planladığı Sinop’ta, reaktör teknolojisinin seçimi için hazırlıklar devam ediyor. Kanada ve Güney Kore aynı saha için iki ayrı seçenek üzerinde çalışıyor. Kanada tarafı, CANDU (Yakıt olarak doğal uranyum ve yavaşlatıcı olarak ağır su kullanan basınçlı ağır su reaktörü) teknolojisine sahip reaktörlerin Sinop sahasına uygunluğunu Mayıs 2027’ye kadar değerlendirmeyi hedeflerken, Güney Kore tarafı ise dört reaktörlü santral için teknik çalışmalarla birlikte finansman seçeneklerini inceliyor.

Kanada tarafının değerlendirdiği altı üniteli seçenekte toplam 4.500 megavat kurulu güç öngörülüyor. Mayıs 2027’de fizibilite çalışmasının tamamlanmasının ardından sahaya özel ön tasarımın 2028’in ilk aylarında bitmesi öngörüyor.

Güney Kore tarafında ise mutabakat kapsamında nükleer santral yatırımlarında kullanılabilecek finansman modelleri için de adım atıldı. Elde edilecek finansmanla yapılacak iş birliğinde Sinop’ta 4 adet APR1400 (1.400 megavat kapasiteli 3. nesil basınçlı su reaktörü) kurulması ve işletilmesi planlanıyor.

ABD, RUSYA VE ÇİN DE DEVREDE

Trakya’da planlanan yeni nükleer santraller için ABD, Rusya ve Çin ile de temaslar sürüyor. ABD ile yapılan anlaşmalar büyük ölçekli reaktörler ve küçük modüler reaktörlerde ortak çalışmaların geliştirilmesine zemin oluştururken, Rusya ile görüşmelerde, Akkuyu’da edinilen tecrübenin yeni santral projelerine taşınması gündemde bulunuyor. Çin ile de yeni nükleer santrallere yönelik teknoloji ve finansman görüşmeleri yürütülüyor.

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