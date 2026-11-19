Kerkük-Ceyhan hattı 12 yıl sonra açıldı. Hat Hürmüz’e alternatif olacak, rafineri kurulursa ek ürünler üretilecek, Türk iş dünyasına yeni yatırım imkânı doğacak.

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ABD ile İran arasındaki gerilim, Körfez petrolünün dünya pazarlarına açıldığı Hürmüz Boğazı’na alternatif güzergâh arayışlarını gündemde tutarken, Kerkük-Ceyhan petrol boru hattında 12 yıl aradan sonra yeniden sevkiyatın başlaması, Türkiye’nin enerjide oynadığı rolü daha da artırdı. Hat üzerinde 2013’te günde ortalama 260 bin varil petrol ihraç edilirken, Bağdat yönetimi, attığı adımla Ceyhan’dan ihraç edilmek üzere hatta pompalanan petrol miktarını günlük 120 bin varilden kademeli olarak 500 bin varile çıkarmayı hedefliyor. Enerji Uzmanı Dr. Zeynep Elif Yıldızel, Basra’nın da Ceyhan’a bağlanması hâlinde diğer Körfez ülkelerinin petrollerini Hürmüz’e girmeden Akdeniz’e ulaştırabileceğini söyledi.

IRAK’TA ARAMA TEŞVİK EDİLMELİ

Günlük 500 bin varil hedefine nasıl ulaşılacağını anlatan Yıldızel, mevcut hattın bu miktarı taşıyabileceğini, asıl belirleyici unsurun Kerkük ve Bay Hasan başta olmak üzere çevredeki sahalardan hatta verilecek petrol olduğunu söyledi. Kerkük’te üretimi artırmaya yönelik yatırımlarla boru hattının açılması arasında bu açıdan bir bağ bulunduğunu belirten Yıldızel, sahalarda elde edilecek ilave üretimin Ceyhan üzerinden pazara ulaştırılabileceğini kaydetti. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) yanı sıra Türk özel sektörünün de Irak’ta arama ve üretim faaliyetlerine katılmasını öneren Yıldızel, “Irak’ta petrol aramak isteyen firmalar teşvik edilmeli” dedi. Hürmüz’e alternatif bir petrol güzergâhı oluşturulmasında İsrail’in de rol almak istediğini belirten Yıldızel, Türkiye’nin Basra-Ceyhan projesini hızlandırması gerektiğini söyledi. Yıldızel, “Basra-Ceyhan sadece Irak için değil, bölgedeki diğer üreticiler için de önemli. Hürmüz’de bir alternatif güzergâh mutlaka oluşacak ve bunu da İsrail doldurmak istiyor” diye konuştu.

CEYHAN’DA İŞLENİRSE TÜRKİYE KAZANIR

Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener de terör saldırılarıyla birlikte Kerkük petrolünün Erbil’deki hat üzerinden Türkiye’ye taşındığını hatırlattı. Bağdat’ın eski hattı onarmasıyla Türkiye sınırına ulaşan ikinci güzergâhın da kullanılmaya başlandığını söyleyen Akyener, her taşınan varil petrolden Türkiye’nin tarife geliri aldığını kaydetti. Akyener, taşıma gelirinin Türkiye ekonomisi açısından sınırlı kalacağını düşündüğünü ancak Ceyhan’da planlanan rafineri ve petrokimya yatırımlarının önemli olduğunu ifade etti. Yeni rafinerilerin devreye girmesiyle Irak petrolünün Türkiye’de akaryakıt üretiminde daha fazla kullanılabileceğine dikkat çeken Akyener, “Bu da Türkiye’nin enerji arz güvenliğine de katkı sağlayacak” açıklamasını yaptı.

"PETROLDE 80 DOLARIN ALTI ZOR"



ABD/İsrail-İran savaşının ardından artan petrol fiyatlarını değerlendiren TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener, günlük 120 bin varillik başlangıç hacminin dünya petrol fiyatlarında belirgin bir düşüş sağlamasını beklemediğini söyledi. Akyener, Basra petrolünün Ceyhan’a ulaşması ve kuzeye uzanan hatların günlük kapasitesinin birkaç milyon varile çıkması hâlinde Hürmüz’deki kesintilerin piyasa üzerindeki etkisinin azalabileceğini belirtti. Enerji Uzmanı Dr. Zeynep Elif Yıldızel de Hürmüz’deki çatışmalar sürerken petrolde kalıcı bir ucuzlama beklemediğini, iyimser senaryoda dahi orta vadeye kadar varil fiyatının 80 doların altına inmesinin zor olduğunu kaydetti.

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