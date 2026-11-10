Geçen hafta yüzde 16 gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, yeni haftada da düşüşünü sürdürdü ve 90,56 dolara kadar geriledi. ABD Başkanı Trump’ın Katar Başbakanı ile görüşmesinin ardından “çatışmanın sona doğru ivme kazandığını” söylemesi, çözüm beklentisini artırdı. Petrol fiyatı son 10 haftanın dibini görürken, Hürmüz ve Kızıldeniz hattında gerilimin devam etmesi, fiyatlarda daha fazla düşüşün önüne geçiyor.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Küresel petrol fiyatlarında düşüş hızlandı. Geçen haftayı yaklaşık yüzde 16 değer kaybıyla tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, yeni haftanın ilk işlemlerinde de sert geriledi. Pazartesi günü 90,56 dolara kadar düşen Brent, 31 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyelerini gördü.

Bugün de Brent TSİ 06.00 itibarıyla 91,75 dolardan işlem görürken; fiyatlar yaklaşık 10 haftanın dip seviyelerine yakın seyrini korudu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD ile İran arasında diplomatik çözüm ihtimalinin yeniden gündeme gelmesi ve Washington'dan gelen “çatışmayı büyütmeme” mesajları etkili oldu.

Petrolde 10 haftanın dibi! Brent, 90 dolar sınırına geriledi

SALDIRILARI ‘ERTELEME’ MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump, Katar Başbakanı ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından İran'a yönelik yeni askeri saldırıları şimdilik erteleme eğiliminde olduğunu açıkladı. Çatışmanın sona doğru ivme kazandığını belirten Trump, yakın zamanda büyük çaplı bir savaşın yeniden başlamasını beklemediğini söyledi. Ancak Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukasının süreceğini de vurguladı.

DEMOKRATLARIN PLANI

ABD'de savaşın sona erdirilmesine yönelik siyasi baskı da artıyor. Demokratların, 11 Aralık'ta sona erecek hükümet finansmanı sürecini, İran operasyonlarını durdurmaya zorlamak için kullanmayı değerlendirdiği yönünde haberler geliyor. Bütçe görüşmelerinde askeri operasyonlara yönelik kısıtlamaların gündeme gelmesinin, federal hükümetin kapanması riskini de beraberinde getirebileceği belirtiliyor.

Petrolde 10 haftanın dibi! Brent, 90 dolar sınırına geriledi

HÜRMÜZ'DE GERİLİM SÜRÜYOR

Diplomatik temaslara rağmen sahadaki askeri hareketlilik de devam ediyor. ABD güçlerinin İran'ın stratejik Keşm Adası'na yeni saldırılar düzenlediği bildirilirken, hedefler arasında radar sistemleri, füze üsleri ve mayın altyapısının bulunduğu öne sürüldü.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İran'ın ateşkes şartlarını gerçekçi bulmadığını belirterek yakın zamanda diplomatik ilerleme beklemediğini söyledi.

Öte yandan Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde tanker gemilerine yönelik saldırılar da sürüyor. Bölgeden bildirilen haberlere göre son 10 günde 11 tanker kullanılamaz hâle geldi. Suudi Arabistan ile İran destekli Husiler arasında devam eden çatışmalar da bölgedeki deniz ticareti güvenliğine ilişkin endişeleri yüksek tutuyor.

PETROLDE ARZ FAZLASI

Petrol fiyatlarındaki düşüşte arz-talep dengesi de etkili oluyor. Yüksek petrol fiyatlarının tüketimi baskılamasıyla küresel piyasada yeniden arz fazlası oluşabileceği değerlendiriliyor. JP Morgan'ın geçen hafta yayımladığı rapora göre, küresel petrol piyasasında ekim ayında günlük yaklaşık 1,4 milyon varillik arz fazlası oluştu.

Diplomatik çözüm beklentisi ve arz fazlası endişesi petrol fiyatlarını aşağı çekerken; Hürmüz Boğazı'ndaki saldırılar ve bölgesel çatışmalar petrolde yukarı yönlü riskleri canlı tutuyor.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala