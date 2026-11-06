Petrolde yön yukarı döndü! Fiyatlar yeniden 100 dolara…

ABD'deki ara seçimlerin ardından 93 dolara kadar çakılan Brent petrol, diplomatik belirsizliklerle birlikte yeniden 100 dolar sınırına dayandı. Rabobank, İran'ın Körfez'deki etkisinin artabileceği uyarısında bulunurken, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi vakaları enerji arzına yönelik endişeleri canlı tutuyor. Rusya-Ukrayna hattındaki gerilimler de petrolde daha fazla düşüşün önüne geçiyor.

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Küresel petrol piyasasında ABD'deki ara seçimlerin ardından yaşanan sert düşüşün yerini yeniden yükseliş aldı. Çarşamba günü 93,22 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, dünkü işlemlerde yüzde 3,88 prim yaparak 98,29 dolardan kapanış yaptı.

Bugünkü ilk işlemlerde ise 99,98 doları test eden Brent, TSİ 06.00 itibarıyla 99,50 dolar civarında denge arayışını sürdürüyor. Böylece 100 dolar eşiği yeniden gündeme gelirken, petrol fiyatlarında haftalık kayıp yaklaşık yüzde 11 seviyesinde bulunuyor.

ABD'deki ara seçimlerde Demokratların elde ettiği başarı, Orta Doğu'daki çatışmanın daha hızlı çözülebileceğine yönelik iyimserliği artırmış ve petrol fiyatlarında sert satışları beraberinde getirmişti. Ancak diplomatik temaslara rağmen belirsizliklerin devam etmesi, fiyatların yeniden yukarı yönelmesine yol açtı.

İRAN'IN ŞARTLARI

Tahran'ın, arabulucular tarafından sunulan önerileri değerlendirdiği bildirilirken, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın tamamen yeniden açılması öncesinde ABD'nin limanlarına uyguladığı deniz ablukasının kaldırılmasını, yaptırımların hafifletilmesini ve dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasını istediği belirtiliyor.

Öte yandan bu hafta Basra Körfezi'nde en az 5 gemi vakasının bildirilmesi, deniz taşımacılığına yönelik risklerin sürdüğünü gösteriyor. Hürmüz Boğazı'ndan gerçekleştirilen enerji sevkiyatının güvenliği konusunda henüz kalıcı bir çözüm sağlanamaması, petrol piyasasında aşağı yönlü beklentileri sınırlıyor.

RABOBANK'TAN UYARILAR

Uluslararası finans kuruluşu Rabobank da 4 Kasım tarihli analizinde, ABD'nin yeni dönemde Orta Doğu politikası ve İran'a yönelik yaklaşımının petrol piyasaları açısından belirleyici olabileceğine dikkat çekti. Kurum, fiyatlardaki düşüşün jeopolitik risklerin ortadan kalktığı anlamına gelmediği uyarısında bulundu.

Rabobank'a göre Washington'ın bölgedeki doğrudan askerî müdahalelerini azaltması, İran'ın Körfez'deki etkisini sınırlamak isteyen diğer ülkeler açısından yeni bir güvenlik problemi oluşturabilir. Bu durumun bölgesel gerilimi artırabileceği ve yeni bir çatışma ihtimalini gündeme getirebileceği de değerlendiriliyor.

RUSYA-UKRAYNA HATTI

Rabobank, Rusya-Ukrayna savaşına da dikkat çekti. ABD'nin uluslararası çatışmalara müdahale isteğinin azalmasının, Moskova'nın müzakere konusundaki yaklaşımını etkileyebileceği belirtiliyor. Rusya'nın daha az taviz verme eğilimine girmesi, savaşın uzaması ve enerji piyasalarındaki belirsizliğin devam etmesi riskini artırabilir.

Analistler “Petrol fiyatlarında son günlerde yaşanan sert dalgalanma, jeopolitik gelişmelerin piyasa üzerindeki etkisini bir defa daha ortaya koydu. ABD'deki seçim sonuçlarının ardından diplomatik çözüm beklentisiyle hızlanan satışlar, sahadaki belirsizliklerin devam etmesiyle yerini tepki alımlarına bıraktı.” ifadelerini kullanıyor.

RİSKLER ORTADAN KALKMADI

Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatın güvenliği ve İran ile ABD arasındaki müzakerelerin seyrinin fiyatların yönü açısından belirleyici olacağını vurgulayan analistler “Haftalık bazda çift haneye yaklaşan kayba rağmen Brent petrolün yeniden 100 dolar sınırına dayanması, piyasada jeopolitik risk priminin henüz ortadan kalkmadığına işaret ediyor.” görüşünü paylaşıyor.