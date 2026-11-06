Altında ‘dip sinyali’ uyarısı! 11 haftanın en hızlı yükselişi…

Altında sert düşüşün ardından toparlanma işaretleri güçleniyor. Ons fiyatı haftalık bazda yüzde 4,6 primle 11 haftanın en güçlü yükselişine hazırlanıyor. 6 Kasım işlemlerine TSİ 06:10 itibarıyla ons altın 4.055 dolar ve gram altın 6.535 TL’den başlıyor. Bu arada Dünya Altın Konseyi, ocak zirvesinden %25 gerileyen altın fiyatında “geçici dip oluşumunun” yaklaşabileceğine dikkat çekerek, ons için 3.857 dolardaki kritik desteğe işaret etti.

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Küresel piyasalarda altın fiyatları sert düşüşlerin ardından bu hafta toparlanma çabası gösterdi. Geçen haftayı 3.875 dolardan tamamlayan ons altın, bu hafta ABD seçim sonuçları ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin desteğiyle yeniden yükselişe geçti. Dün 4.147 dolara kadar yükselen ons, bu seviyeden gelen kâr satışlarıyla geri çekilse de 6 Kasım Cuma günü ilk işlemlerde TSİ 06.10 itibarıyla 4.055 dolardan işlem gördü. Kritik 4.000 dolar eşiğinin üzerinde tutunmaya çalışan ons altın, haftalık bazda yüzde 4,6'luk yükselişe doğru ilerliyor.

11 HAFTANIN EN İYİ PERFORMANSI

Üç haftalık düşüş serisini sonlandırmaya hazırlanan ons altın, bu performansıyla 11 haftanın en güçlü haftalık yükselişine de imza atabilir. Altında son olarak 17 Ağustos ile başlayan haftada yüzde 5,18'lik prim kaydedilmişti.

Spot piyasada işlem gören gram altın fiyatı da 6.535 TL’den güne başlıyor. Gram fiyatında haftalık yükseliş ise yüzde 5 civarında gerçekleşiyor.

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WGC: 2011'DEN FARKLI

Dünya Altın Konseyi (WGC), yayımladığı son analizinde altın fiyatlarının Ocak 2026'da gördüğü zirveden yüzde 25 gerilemesinin ardından geçici bir dip seviyeye yaklaşıyor olabileceğini bildirdi. Kurum, son düşüşte yatırımcıların pozisyon azaltmasının, farklı varlıklara yönelmesinin ve FED beklentilerindeki değişimin etkili olduğunu belirtti.

WGC, mevcut piyasa şartlarının 2011 sonrasında yaşanan uzun süreli düşüş döneminden önemli ölçüde ayrıştığına dikkat çekerek, altının toparlanması için daha güçlü gerekçeler bulunduğunu savundu.

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Analizde, “2011 sonrası çok yıllık satış dalgası, altın için çok daha elverişsiz şartlar altında gerçekleşti. Bugünkü temel arka plan, bunun uzun süreli bir düşüş trendinin başlangıcı olmaktan ziyade bir düzeltme olma olasılığını artırıyor.” değerlendirmesine yer verildi.

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11 YILIN KRİTİK DESTEĞİ

Teknik görünümde ise 3.857 dolar seviyesi öne çıkıyor. WGC, bu seviyenin altının 2015'ten bu yana gerçekleştirdiği yükselişin yüzde 38,2'lik Fibonacci geri çekilme seviyesine karşılık geldiğini vurguladı.

Kurum, söz konusu desteğin korunmasının önemli bir dip oluşumuna ilişkin işaretler ortaya koyduğunu belirtti. Ancak aşağı yönlü momentumun henüz sona ermediğine dikkat çekilerek, dip tahmini yapmak için erken olduğu da ifade edildi.

ETF'LERDE GİRİŞ DEVAM ETTİ

Öte yandan WGC verileri, altın fiyatlarındaki sert düzeltmeye rağmen yatırım fonlarına girişlerin sürdüğünü ortaya koydu. Küresel altın ETF'leri, Avrupa fonlarının öncülüğünde ekim ayında 2,7 milyar dolarlık net giriş kaydetti. Fonların altın varlığı 19 ton artarak 4.275 tona yükseldi. Fiyatlardaki gerileme sebebiyle söz konusu varlıkların toplam piyasa değeri yüzde 6 azalarak 542 milyar dolara geriledi.