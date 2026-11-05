Takipteki alacaklar arttı! Borcuna en sadık iller belli oldu

Takipteki alacaklar 2026'nın üçüncü çeyreğinde 144 milyar TL arttı ve 917 milyar TL'yi aştı. Toplam krediler içinde takipteki alacakların payı ise yüzde 3,11 oldu. Kırşehir yüzde 1,74 takip oranı ile borcuna en sadık iller sıralamasında ilk sırada yer aldı. Ankara ve Çankırı da ilk üçe girdi. Kredi hacminde ise 9,87 trilyon TL ile İstanbul açık ara zirvede bulunurken, en az kredi kullanılan il Bayburt oldu.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre 2026 yılının ikinci çeyreğinde 773,2 milyar TL seviyesinde bulunan takipteki alacaklar, üçüncü çeyrek sonunda 917,1 milyar TL'ye ulaştı. Böylece üç ayda yaklaşık 144 milyar TL'lik artış gözlemlendi. Oransal yükseliş yüzde 18,62 olarak gerçekleşti.

Eylül sonu itibarıyla sadece yurt içindeki 81 il dikkate alındığında bu tutar 912,4 milyar TL oldu. Yurt içi toplam nakdi krediler ise 29 trilyon 292 milyar TL olarak hesaplandı. Buna göre takipteki alacakların toplam kredilere oranı yüzde 3,11 seviyesinde gerçekleşti.

BORCUNA EN SADIK 10 İL

İller bazında yapılan karşılaştırmada, takipteki alacakların toplam nakdi kredilere oranının en düşük olduğu şehirler de belli oldu. Kırşehir yüzde 1,74'lük oranla ilk sırada yer alırken, Ankara yüzde 1,82 ile ikinci oldu. Çankırı ise yüzde 1,90 ile üçüncü sıraya yerleşti.

Takipteki alacak oranının en düşük olduğu 10 il şöyle sıralandı:

Şehir Oran Kırşehir %1,74 Ankara %1,82 Çankırı %1,90 Ardahan %2,00 Rize %2,02 Kastamonu %2,31 Elâzığ %2,35 Bayburt %2,39 Gümüşhane %2,40 Antalya %2,47

Söz konusu sıralamada dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Ankara ve Antalya gibi yüksek kredi hacmine sahip şehirlerin de ilk 10'da bulunması oldu. Bu illerde takipteki alacakların toplam krediler içindeki payının görece düşük kaldığı görüldü.

KREDİ HACMİNDE İSTANBUL ZİRVEDE

İllerin toplam nakdi kredi büyüklüklerine bakıldığında İstanbul 9,87 trilyon TL ile açık ara ilk sırada yer aldı. Kredi hacmi en yüksek 5 il şöyle sıralandı:

Şehir Kredi Hacmi İstanbul 9,87 trilyon TL Ankara 4,25 trilyon TL İzmir 1,58 trilyon TL Antalya 1,21 trilyon TL Bursa 904,24 milyar TL

EN AZ KREDİ KULLANILAN İLLER

Toplam nakdi kredi hacminin en düşük olduğu şehir ise 9,36 milyar TL ile Bayburt oldu. Kredi büyüklüğü en düşük 5 il ise şunlar: