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TASARRUF ORTAĞIM

Türkiye'nin tasarruf haritası değişti! İşte en çok döviz biriktiren iller

Türkiye'nin tasarruf haritası değişti! İşte en çok döviz biriktiren iller
Fotoğraf Başlığı Türkiyenin tasarruf haritası değişti! İşte en çok döviz biriktiren iller "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

2026’nın üçüncü çeyrek döneminde 81 ilin toplam mevduatı 30,75 trilyon TL olarak gerçekleşti. Bunun yüzde 36,58’ini döviz mevduatı oluşturdu. İstanbul 5 trilyon TL'yi aşan döviz mevduatıyla ilk sırada yer aldı. Kişi başına düşen döviz birikiminde de İstanbul ve Ankara zirveyi paylaştı. Ancak iller bazında döviz mevduatı oranının en yüksek olduğu şehirlere bakıldığında çok farklı bir tablo ortaya çıktı.

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Ömer Faruk Bingöl
ÖMER FARUK BİNGÖL

Türkiye'de döviz mevduatının illere göre dağılımında dikkat çekici farklılıklar ortaya çıktı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden yaptığımız analize göre; 2026 yılının eylül ayı itibarıyla Türkiye genelinde yurt dışı dahil toplam mevduat 32 trilyon 760 milyar 564 milyon TL'ye ulaştı. Sadece 81 ilin toplam mevduatı ise 30 trilyon 757 milyar 722 milyon TL olarak gerçekleşti.

Yurt dışı hariç toplam döviz mevduatı (DTH) 11 trilyon 252 milyar 50 milyon TL oldu. Toplam içindeki DTH ağırlığı ise (yurt dışı hariç) yüzde 36,58’i buldu.

İl bazında DTH dağılımına bakıldığında İstanbul, açık ara ilk sırada yer aldı. Kentte tasarruf ve diğer mevduat hesaplarındaki toplam döviz tutarı 5 trilyon 49 milyar 891 milyon TL'yi aştı. İstanbul'u 1 trilyon 536 milyar 592 milyon TL ile Ankara, 558 milyar 847 milyon TL ile İzmir takip etti.

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DÖVİZİN EN AZ OLDUĞU İLLER

Toplam döviz mevduatı tutarında listenin diğer ucunda ise Hakkâri, Ardahan ve Kilis yer aldı. Hakkâri'de toplam DTH tutarı 2 milyar 305 milyon TL seviyesinde kalırken, Ardahan'da 2 milyar 522 milyon TL, Kilis'te 3 milyar 464 milyon TL olarak hesaplandı.

Türkiyenin tasarruf haritası değişti! İşte en çok döviz biriktiren iller
Başlık ResmiTürkiyenin tasarruf haritası değişti! İşte en çok döviz biriktiren iller

YARISINDAN FAZLASI DÖVİZ

İllerin döviz tercihini ortaya koyan bir diğer gösterge ise döviz mevduatının toplam tasarruf mevduatı içindeki payı oldu. Bu sıralamada Aksaray yüzde 61,32 ile ilk sıraya yerleşti. Karaman yüzde 57,49, Gümüşhane yüzde 56,82 ile Aksaray'ı takip etti.

Buna karşılık döviz mevduatının toplam tasarruf içindeki payının en düşük olduğu il yüzde 23,71 ile Ardahan olarak kayıtlara geçti. Edirne ve Kırklareli'nde bu oran yüzde 30 civarında gerçekleşti.

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KİŞİ BAŞINA DÖVİZDE İSTANBUL

Toplam döviz mevduatı tutarının nüfusa oranlanmasıyla hesapladığımız kişi başına döviz birikiminde de İstanbul ilk sırada yer aldı. 2025 nüfusu esas alınarak yaptığımız değerlendirmede; İstanbul'da kişi başına düşen döviz mevduatı 320 bin 545 TL oldu.

Ankara 259 bin 984 TL ile ikinci sırada yer alırken, Antalya 158 bin 259 TL ile üçüncü oldu.

Kişi başına döviz mevduatının en düşük olduğu il ise 8 bin 241 TL ile Hakkâri oldu. Şırnak 11 bin 225 TL ve Şanlıurfa da 12 bin 288 TL ile listenin alt sıralarında yer aldı.

Türkiyenin tasarruf haritası değişti! İşte en çok döviz biriktiren iller
Başlık ResmiTürkiyenin tasarruf haritası değişti! İşte en çok döviz biriktiren iller

DÖVİZ BİRİKİMİNDE ÜÇ FARKLI TABLO

Veriler, döviz mevduatında illerin farklı açılardan ayrıştığını gösterdi. İstanbul, Ankara ve İzmir toplam tutarda öne çıkarken, tasarruflar içinde dövizin ağırlığı bakımından Aksaray, Karaman ve Gümüşhane ilk sıralarda yer aldı. Kişi başına düşen birikimde ise İstanbul ve Ankara'nın ardından turizm merkezleri Antalya ve Muğla dikkat çekti.

İşte 2026’nın üçüncü çeyrek verilerine göre Türkiye’nin döviz haritası:

TOPLAM DÖVİZ MEVDUATI (DTH)

TUTARI EN YÜKSEK 10 İL

SıraŞehirTutar
1İstanbul5 trilyon 50,89 milyar TL
2Ankara1 trilyon 536,59 milyar TL
3İzmir558,84 milyar TL
4Antalya439,59 milyar TL
5Bursa319,58 milyar TL
6Kocaeli240,18 milyar TL
7Konya175,28 milyar TL
8Muğla153,46 milyar TL
9Mersin140,65 milyar TL
10Adana140,17 milyar TL

TOPLAM DÖVİZ MEVDUATI (DTH)

TUTARI EN DÜŞÜK 10 İL

SıraİlTutar
1Hakkâri2 milyar 304 milyon TL
2Ardahan2 milyar 522 milyon TL
3Kilis3 milyar 464 milyon TL
4Bayburt3 milyar 541 milyon TL
5Bitlis5 milyar 172 milyon TL
6Muş5 milyar 374 milyon TL
7Şırnak6 milyar 439 milyon TL
8Ağrı6 milyar 576 milyon TL
9Iğdır7 milyar 163 milyon TL
10Kars7 milyar 268 milyon TL

DÖVİZ MEVDUATININ TOPLAM

İÇİNDEKİ PAYI EN YÜKSEK 10 İL

SıraİlOran
1Aksaray%61,32
2Karaman%57,49
3Gümüşhane%56,82
4Kütahya%56,22
5Elâzığ%56,19
6Yozgat%56,15
7Bayburt%54,87
8Bingöl%54,37
9Nevşehir%52,68
10Malatya%52,09

DÖVİZ MEVDUATININ TOPLAM

İÇİNDEKİ PAYI EN DÜŞÜK 10 İL

SıraİlOran
1Ardahan%23,71
2Edirne%30,14
3Kırklareli%30,34
4Şanlıurfa%30,53
5Kars%31,36
6Adana%31,36
7Hakkâri%31,40
8Tekirdağ%32,10
9Bitlis%32,30
10Mersin%33,03

KİŞİ BAŞI DÖVİZ MEVDUATI

EN YÜKSEK 10 İL

SıraŞehirTutar
1İstanbul320.545 TL
2Ankara259.984 TL
3Antalya158.259 TL
4Muğla139.569 TL
5İzmir124.072 TL
6Kocaeli111.136 TL
7Yalova103.391 TL
8Aksaray101.413 TL
9Karabük98.863 TL
10Bursa97.941 TL

KİŞİ BAŞI DÖVİZ MEVDUATI

EN DÜŞÜK 10 İL

SıraİlTutar
1Hakkâri8.241 TL
2Şırnak11.225 TL
3Şanlıurfa12.288 TL
4Ağrı13.380 TL
5Muş13.811 TL
6Bitlis14.350 TL
7Mardin18.657 TL
8Van19.110 TL
9Batman21.736 TL
10Kilis22.013 TL
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