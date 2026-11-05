Türkiye'nin tasarruf haritası değişti! İşte en çok döviz biriktiren iller
2026’nın üçüncü çeyrek döneminde 81 ilin toplam mevduatı 30,75 trilyon TL olarak gerçekleşti. Bunun yüzde 36,58’ini döviz mevduatı oluşturdu. İstanbul 5 trilyon TL'yi aşan döviz mevduatıyla ilk sırada yer aldı. Kişi başına düşen döviz birikiminde de İstanbul ve Ankara zirveyi paylaştı. Ancak iller bazında döviz mevduatı oranının en yüksek olduğu şehirlere bakıldığında çok farklı bir tablo ortaya çıktı.
Türkiye'de döviz mevduatının illere göre dağılımında dikkat çekici farklılıklar ortaya çıktı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden yaptığımız analize göre; 2026 yılının eylül ayı itibarıyla Türkiye genelinde yurt dışı dahil toplam mevduat 32 trilyon 760 milyar 564 milyon TL'ye ulaştı. Sadece 81 ilin toplam mevduatı ise 30 trilyon 757 milyar 722 milyon TL olarak gerçekleşti.
Yurt dışı hariç toplam döviz mevduatı (DTH) 11 trilyon 252 milyar 50 milyon TL oldu. Toplam içindeki DTH ağırlığı ise (yurt dışı hariç) yüzde 36,58’i buldu.
İl bazında DTH dağılımına bakıldığında İstanbul, açık ara ilk sırada yer aldı. Kentte tasarruf ve diğer mevduat hesaplarındaki toplam döviz tutarı 5 trilyon 49 milyar 891 milyon TL'yi aştı. İstanbul'u 1 trilyon 536 milyar 592 milyon TL ile Ankara, 558 milyar 847 milyon TL ile İzmir takip etti.
DÖVİZİN EN AZ OLDUĞU İLLER
Toplam döviz mevduatı tutarında listenin diğer ucunda ise Hakkâri, Ardahan ve Kilis yer aldı. Hakkâri'de toplam DTH tutarı 2 milyar 305 milyon TL seviyesinde kalırken, Ardahan'da 2 milyar 522 milyon TL, Kilis'te 3 milyar 464 milyon TL olarak hesaplandı.
YARISINDAN FAZLASI DÖVİZ
İllerin döviz tercihini ortaya koyan bir diğer gösterge ise döviz mevduatının toplam tasarruf mevduatı içindeki payı oldu. Bu sıralamada Aksaray yüzde 61,32 ile ilk sıraya yerleşti. Karaman yüzde 57,49, Gümüşhane yüzde 56,82 ile Aksaray'ı takip etti.
Buna karşılık döviz mevduatının toplam tasarruf içindeki payının en düşük olduğu il yüzde 23,71 ile Ardahan olarak kayıtlara geçti. Edirne ve Kırklareli'nde bu oran yüzde 30 civarında gerçekleşti.
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KİŞİ BAŞINA DÖVİZDE İSTANBUL
Toplam döviz mevduatı tutarının nüfusa oranlanmasıyla hesapladığımız kişi başına döviz birikiminde de İstanbul ilk sırada yer aldı. 2025 nüfusu esas alınarak yaptığımız değerlendirmede; İstanbul'da kişi başına düşen döviz mevduatı 320 bin 545 TL oldu.
Ankara 259 bin 984 TL ile ikinci sırada yer alırken, Antalya 158 bin 259 TL ile üçüncü oldu.
Kişi başına döviz mevduatının en düşük olduğu il ise 8 bin 241 TL ile Hakkâri oldu. Şırnak 11 bin 225 TL ve Şanlıurfa da 12 bin 288 TL ile listenin alt sıralarında yer aldı.
DÖVİZ BİRİKİMİNDE ÜÇ FARKLI TABLO
Veriler, döviz mevduatında illerin farklı açılardan ayrıştığını gösterdi. İstanbul, Ankara ve İzmir toplam tutarda öne çıkarken, tasarruflar içinde dövizin ağırlığı bakımından Aksaray, Karaman ve Gümüşhane ilk sıralarda yer aldı. Kişi başına düşen birikimde ise İstanbul ve Ankara'nın ardından turizm merkezleri Antalya ve Muğla dikkat çekti.
İşte 2026’nın üçüncü çeyrek verilerine göre Türkiye’nin döviz haritası:
TOPLAM DÖVİZ MEVDUATI (DTH)
TUTARI EN YÜKSEK 10 İL
|Sıra
|Şehir
|Tutar
|1
|İstanbul
|5 trilyon 50,89 milyar TL
|2
|Ankara
|1 trilyon 536,59 milyar TL
|3
|İzmir
|558,84 milyar TL
|4
|Antalya
|439,59 milyar TL
|5
|Bursa
|319,58 milyar TL
|6
|Kocaeli
|240,18 milyar TL
|7
|Konya
|175,28 milyar TL
|8
|Muğla
|153,46 milyar TL
|9
|Mersin
|140,65 milyar TL
|10
|Adana
|140,17 milyar TL
TOPLAM DÖVİZ MEVDUATI (DTH)
TUTARI EN DÜŞÜK 10 İL
|Sıra
|İl
|Tutar
|1
|Hakkâri
|2 milyar 304 milyon TL
|2
|Ardahan
|2 milyar 522 milyon TL
|3
|Kilis
|3 milyar 464 milyon TL
|4
|Bayburt
|3 milyar 541 milyon TL
|5
|Bitlis
|5 milyar 172 milyon TL
|6
|Muş
|5 milyar 374 milyon TL
|7
|Şırnak
|6 milyar 439 milyon TL
|8
|Ağrı
|6 milyar 576 milyon TL
|9
|Iğdır
|7 milyar 163 milyon TL
|10
|Kars
|7 milyar 268 milyon TL
DÖVİZ MEVDUATININ TOPLAM
İÇİNDEKİ PAYI EN YÜKSEK 10 İL
|Sıra
|İl
|Oran
|1
|Aksaray
|%61,32
|2
|Karaman
|%57,49
|3
|Gümüşhane
|%56,82
|4
|Kütahya
|%56,22
|5
|Elâzığ
|%56,19
|6
|Yozgat
|%56,15
|7
|Bayburt
|%54,87
|8
|Bingöl
|%54,37
|9
|Nevşehir
|%52,68
|10
|Malatya
|%52,09
DÖVİZ MEVDUATININ TOPLAM
İÇİNDEKİ PAYI EN DÜŞÜK 10 İL
|Sıra
|İl
|Oran
|1
|Ardahan
|%23,71
|2
|Edirne
|%30,14
|3
|Kırklareli
|%30,34
|4
|Şanlıurfa
|%30,53
|5
|Kars
|%31,36
|6
|Adana
|%31,36
|7
|Hakkâri
|%31,40
|8
|Tekirdağ
|%32,10
|9
|Bitlis
|%32,30
|10
|Mersin
|%33,03
KİŞİ BAŞI DÖVİZ MEVDUATI
EN YÜKSEK 10 İL
|Sıra
|Şehir
|Tutar
|1
|İstanbul
|320.545 TL
|2
|Ankara
|259.984 TL
|3
|Antalya
|158.259 TL
|4
|Muğla
|139.569 TL
|5
|İzmir
|124.072 TL
|6
|Kocaeli
|111.136 TL
|7
|Yalova
|103.391 TL
|8
|Aksaray
|101.413 TL
|9
|Karabük
|98.863 TL
|10
|Bursa
|97.941 TL
KİŞİ BAŞI DÖVİZ MEVDUATI
EN DÜŞÜK 10 İL
|Sıra
|İl
|Tutar
|1
|Hakkâri
|8.241 TL
|2
|Şırnak
|11.225 TL
|3
|Şanlıurfa
|12.288 TL
|4
|Ağrı
|13.380 TL
|5
|Muş
|13.811 TL
|6
|Bitlis
|14.350 TL
|7
|Mardin
|18.657 TL
|8
|Van
|19.110 TL
|9
|Batman
|21.736 TL
|10
|Kilis
|22.013 TL