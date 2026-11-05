ABD seçimleri ve petroldeki sert düşüşün ardından yükselişe geçen altında ivme hızlandı. Ons fiyatı yüzde 3,36’lık dünkü yükselişinin ardından, bugün de TSİ 06:30 itibarıyla yüzde 1,8 primle 4.135 dolara ulaştı ve iki haftanın zirvesini gördü. Saxo Bank tarafından dikkat çekilen ve ağustostan bu yana devam eden düşüş trendinin aşılması da önemli bir gelişme olarak öne çıktı. 5 Kasım 2026 gram altın fiyatı da 6.650 TL’den güne başladı.

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ABD seçimlerinin ardından yükselişe geçen altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik bugün de devam ediyor. Dünkü işlemlerde yüzde 3,36 prim yapan ons fiyatı 4.061 dolardan kapanış yapmıştı. 5 Kasım işlemlerinde ise ons TSİ 06:25 itibarıyla 4.135 dolardan fiyatlandı. Altında ilk işlemlerdeki yükseliş yüzde 1,8 olarak gerçekleşti.

Spot piyasada işlem gören gram altın fiyatı da 6.650 TL’den güne başladı. Gram fiyatı geçen hafta 6.220 TL’den kapanış yapmıştı.

DÜŞÜŞ TRENDİ KIRILIYOR

Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen “Seçimden sonra en güçlü performans gösteren varlıklar arasında altın ve gümüş yer aldı. Bu durum doların zayıflaması, Hazine tahvil getirilerindeki düşüş ve yeniden ortaya çıkan kısa pozisyon kapatma hareketleriyle desteklendi. Son toparlanma ayrıca ağustos ayından beri devam eden düşüş trendini de yeniden gündeme getirdi. Bu trendin kalıcı olarak kırılması, potansiyel olarak daha fazla alımı teşvik edebilir.” yorumunu aktardı.

Altında yükseliş hızlanıyor! Fiyatlar iki haftanın zirvesinde…

Söz konusu düşüş trendinin direnç seviyesi 4.050 dolarda bulunurken, dün ve bugün itibarıyla bu seviyenin aşılması dikkat çekti.

PETROL VE FED

Hansen, “ABD’de bölünmüş bir hükümet olasılığı, daha fazla mali genişlemenin uygulanmasının zor hale gelebileceği beklentilerini artırdı. Yükselen enerji fiyatları ve teknoloji hisselerindeki zayıflık sebebiyle zayıflayan altın için son tablo, destekleyici bir gelişme olarak öne çıkıyor.” dedi.

Geçen hafta 3.970 dolar seviyesindeki önemli desteğini kıran altının bu seviyeyi geri kazandığını aktaran Hansen “Daha düşük enerji fiyatlarına yönelik beklentiler enflasyon endişelerini hafifletebilir ve bu da FED’in odağını enflasyonu kontrol altına almaktan ekonomik büyümeyi desteklemeye kaydırmasına imkân sağlayabilir.” ifadelerini kullandı.

YENİ YATIRIMCI TALEBİ

Şimdilik odak noktasının yeni yatırımcı talebinde olacağını da ifade eden Hansen “Dolar, Hazine tahvil getirileri ve FED beklentileri de muhtemelen bir sonraki adımı belirleyecek. Uzun vadeli etkiler, genel olarak destekleyici görünüyor. Öte yandan ABD’de siyasi çıkmaz; hükümet finansmanı, borç müzakereleri ve mali görünüm konusunda yeni belirsizlikler getirebilir.” değerlendirmesinde bulundu.