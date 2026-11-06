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Ekonomi

Emekliye en az 30 bin lira! Refah payı, seyyanen zam ve ikramiye artışı masada

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Emekliye en az 30 bin lira! Refah payı, seyyanen zam ve ikramiye artışı masada
Başlık ResmiEmekliye en az 30 bin lira! Refah payı, seyyanen zam ve ikramiye artışı masada

Ekonomi yönetimi ve AK Parti’nin hazırladığı alternatifli zam modelleri EKK’da değerlendirilecek. Bütün emeklileri kapsayacak iyileştirmelerin yanı sıra bayram ikramiyelerinin de 5 bin liraya çıkarılması gündemde.

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Haber Merkezi ANKARA - Ekonomi yönetimi ile AK Parti grubu tarafından bir süredir çalışmaları süren emekli maaşlarında yapılacak artış hazırlığında sona gelindi. Edinilen bilgilere göre, ekonomi yönetimi ve AK Parti’nin yaptığı çalışmalar kapsamında emekli maaşlarına enflasyon oranı dışında yapılacak artışlarla ilgili alternatifli öneriler hazırlandı. Refah payı veya seyyanen zam üzerinde yapılan değerlendirmeler, ilk yapılacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun (EKK) gündemine gelecek. Alternatifli modellerin bütçeye maliyeti üzerinde de bir hazırlık yapıldı.

Emekliye en az 30 bin lira! Refah payı, seyyanen zam ve ikramiye artışı masada
Başlık ResmiEmekliye en az 30 bin lira! Refah payı, seyyanen zam ve ikramiye artışı masada

BAYRAM İKRAMİYELERİ DE ARTACAK

Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı’nda verilen dörder bin liralık ikramiyenin de artırılacağı belirtiliyor. İkramiyeler; en son 2025 yılında 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmış, 2026 yılında herhangi bir artış yapılmamıştı. Yapılan değerlendirmelerde, ikramiyenin 5 bin liraya çıkarılabileceği ifade ediliyor.

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ERDOĞAN’A SUNUM YAPILACAK

Ekonomi yönetiminin yaptığı tüm bu hazırlıklar EKK’da değerlendirildikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak. Emekli maaşlarında yapılacak iyileştirme kamuoyuna Cumhurbaşkanı tarafından açıklanacak. En düşük emekli aylığının yapılacak iyileştirme ile 30 bin lira civarına çıkarılacağı belirtiliyor. Yapılacak iyileştirmeler sadece en düşük aylık alanları değil, bütün emekli maaşlarını kapsayacak şekilde olacak. Maaşlarda yapılacak iyileştirmelere ilişkin yasa teklifi 2027 bütçe görüşmelerinden sonra Meclis’e sunulacak.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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