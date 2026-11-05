Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emeklilere yönelik 2027 düzenlemesinin tüm emeklileri kapsayacağını, ancak artışın yaş ve prim gün sayısına göre farklılık göstereceğini açıkladı. Teknik çalışmanın sürdüğünü belirten Şimşek, fon soruşturmasında taviz verilmeyeceğini de vurguladı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek emekli maaşlarına yönelik yasal düzenlemenin tüm emeklilikleri kapsayacağını açıkladı.

Bütçenin temel hedeflerinden birinin vatandaşların alım gücünü yükseltmek olduğunu belirten Şimşek, refah artışından toplumun bütün kesimlerinin adil şekilde pay almasını amaçladıklarını ifade etti.

Bakan Şimşek'ten emekli maaşlarına ilişkin kritik mesaj! Yaş ve prim detayı dikkat çekti

YAŞ VE PRİM DETAYI

Bakan Şimşek şunları söyledi:

"2027 yılında emeklilerimizin desteklenmesi amacıyla yürüttüğümüz teknik bir çalışma var, çalışma henüz tamamlanmadı. Düzenleme tüm emeklilerimizi kapsayacaktır. Herkese aynı değil, yaşa ve prime göre farklılık gösterecek bir çalışma yürütülüyor.

Bakan Şimşek'ten emekli maaşlarına ilişkin kritik mesaj! Yaş ve prim detayı dikkat çekti

ARALIK AYINI İŞARET ETTİ

Seyyanen olsa da bu husus gözetilecek. Nihai çalışma büyük ihtimalle Aralık içerisinde yapılır ve bütçeden hemen sonra takdirinize getirilir.

Emeklilerimizin asıl düşmanı enflasyondur. Bu yüzden programımızın en büyük hedefi enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürmektir"

Bakan Şimşek'ten emekli maaşlarına ilişkin kritik mesaj! Yaş ve prim detayı dikkat çekti

FON SORUŞTURMASI

Fon soruşturması hakkında da konuşan Şimşek, "(Tasfiyesine karar verilen bazı fonlara ilişkin) Bu listelerin açıklanıp açıklanmaması hususunda benim bir engelim yok. Ben şahsen mümkünse açıklanmasını isterim" dedi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) yatırılan tutarlara ilişkin de bilgi veren Şimşek "5 Kasım itibarıyla yani bugün itibarıyla 45 kişiden 21,3 milyar lira. Bunun 10,7 milyar lirası şu ana kadar tasfiyeci bankalara verildi. Şu anda 19,6 milyar lira kalmış. Tasfiye sürecine tekrar aktarılacak." ifadelerini kullandı.

"HAZİNENİN BİR KURUŞU KULLANILMADI"

Tasfiye sürecinde kamu kaynaklarının kullanılmadığını belirten Şimşek, "Şu ana kadar kamunun, hazinenin bir kuruşu tasfiyede kullanılmadı" dedi ve ekledi:

"Konu tüm yönleriyle inceleniyor, gereken yapılıyor. Fon soruşturmasına ilişkin yürütülen süreçte hiçbir şekilde taviz verilmeyecektir"

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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