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Muhalefette "Tek başına kazanamayız" endişesi! Büyükşehir korkusu

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Muhalefette
Başlık ResmiMuhalefette "Tek başına kazanamayız" endişesi! Büyükşehir korkusu

Yeni Parti’nin CHP’den kopuşlarla büyümesi ve bazı belediye başkanlarının istifa ederek bağımsız kalması ya da parti değiştirmesi, muhalefette dengeleri değiştirdi. Özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir’deki tablo, CHP içinde gelecek seçimlere ilişkin endişeleri artırdı.

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Berat Temiz
BERAT TEMİZ

CHP yönetimi, ayrışmanın 31 Mart seçimlerinde muhalefetin elde ettiği yerel yönetim üstünlüğünü doğrudan etkilediğini ifade ediyor.

Muhalefette yaşanan ayrışmanın en somut sonucunun yerel yönetimlerde görüldüğünü dile getiren CHP kurmayları, önümüzdeki dönemde en büyük sınavı üç büyükşehirde vereceklerini söyledi.

Muhalefette "Tek başına kazanamayız" endişesi! Büyükşehir korkusu
Başlık ResmiMuhalefette "Tek başına kazanamayız" endişesi! Büyükşehir korkusu

Kurmaylar, muhalefetin mevcut bölünmüşlükle seçime girmesi hâlinde üç büyükşehirde de AK Parti’nin avantajlı olacağını belirterek “Şunu görmek lazım; ne CHP ne de Yeni Parti tek başına üç büyükşehri kazanamaz. Üç büyükşehir de artık garanti görülebilecek yerler değil. Bugünkü tablo bunu açıkça gösteriyor. Muhalefet bölündükçe AK Parti’nin işi kolaylaşıyor. Kazanmak için sadece kendi tabanınızı konsolide etmeniz yetmez, diğer muhalif seçmeni de sandıkta buluşturmanız gerekir” dedi.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın istifa ederek bağımsız kalmasının partide yara açtığını belirten yöneticiler, “Mansur Bey konusunda yanlış yapıldı, istifa kararı da doğru değildi” yorumunda bulundu.

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Bu arada, CHP’den istifasının ardından yoluna bağımsız devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialar güçlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilen Tugay’ın, sosyal medyada “AK Parti’ye geçtiğinizde emekçi kardeşlerimizi işten çıkaracak mısınız?” sorusuna, “İşini yapan hiçbir kimseye hiçbir şey olmaz” diye cevap vermesi AK Parti saflarına katılacağı ihtimalini kuvvetlendirdi. Transferin, yarınki AK Parti grup toplantısında resmiyet kazanması bekleniyor.

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