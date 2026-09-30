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Cemil Tugay AK Parti'ye mi katılacak? Kasapoğlu kapıyı açık bıraktı

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Cemil Tugay AK Parti'ye mi katılacak? Kasapoğlu kapıyı açık bıraktı
Başlık ResmiCemil Tugay AK Partiye mi katılacak? Kasapoğlu kapıyı açık bıraktı

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, AK Parti'ye geçeceği iddia edilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay hakkında dikkat çeken mesajlar verdi. Kasapoğlu, "Siyasette olur veya olmaz gibi kesin ifadelere yer yok. Siyasette her şey olabilir" dedi.

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AK Parti İzmir Milletvekili ve önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kasapoğlu, siyasetteki kulis söylentilerinin ve dönemsel tartışmaların dar bir çerçeveden değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. AK Parti'nin süreçleri zorlayıcı hamlelerle yönlendirmeye çalışmadığını ifade eden Kasapoğlu, siyasetin doğal akışı içinde ortaya çıkan eğilimlere de kapıyı kapatmadıklarını söyledi.

"ÖNCELİK İZMİR'E HİZMET ETMEK"

Siyasette kapıları peşinen kapatmanın da suni gündemlerle süreci manipüle etmenin de doğru olmadığını dile getiren Kasapoğlu, AK Parti'nin önceliğinin İzmir'e hizmet etmek olduğunu belirtti.

Kasapoğlu, "Bizim siyaset anlayışımızın pusulası her zaman nettir: Ayrım yapmaksızın millete hizmet etmek, ortak aklı büyütmek ve İzmir'in hak ettiği standardı yakalamasını sağlamak" ifadelerini kullandı.

İzmir'in kronik sorunlarının çözümü için bugüne kadar gerekli görülen her kapıyı çaldıklarını ve ortak akıl üretmek gereken herkesle aynı masaya oturduklarını söyleyen Kasapoğlu, "Çünkü bizim nazarımızda aslolan İzmir'dir. İzmir'in kaybedecek tek bir saniyesi bile yoktur" dedi.

Kasapoğlu, siyasette isimlerin, rozetlerin ve konumların değişebileceğini ancak kalıcı olanın şehre bırakılan eserler ve millete sunulan hizmet olduğunu söyledi.

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"SİYASETTE HER ŞEY OLABİLİR"

Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçip geçmeyeceğine ilişkin net bir ifade kullanmayan Kasapoğlu, "Dolayısıyla siyasette olur veya olmaz gibi kesin ifadelere yer yok. Siyasette her şey olabilir" diye konuştu.

Gündemdeki gelişmeleri hizmet odaklı ilkeler doğrultusunda takip ettiklerini belirten Kasapoğlu, "Zamanın mekaniği neyi gerektiriyorsa, vakti geldiğinde o gerçekleşir. Akarsuyun kendi yatağını bulması gibi her süreç de en nihayetinde kendi doğal sonucuna ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.

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Kasapoğlu'nun bu açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Reccep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Tugay'ı kabul etti.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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