AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti! Fatih Erbakan istedi, Doğan Bekin istifa etti

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin'in AK Parti'ye geçeceği iddiaları Ankara kulislerinde gündem olurken Bekin'den dikkat çeken bir hamle geldi. Bekin, Genel Başkan Fatih Erbakan'ın isteği üzerine parti yönetimindeki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

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Yeniden Refah Partisi (YRP) İstanbul Milletvekili Doğan Bekin'in partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçeceği iddiası bir süredir Ankara kulislerinde konuşuluyordu.

2024 yılında Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılan İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu'nun ardından Bekin'in de aynı yolu izleyeceğini ileri sürülürken, iddiaların odağındaki isimden hamle geldi. Bekin, partisindeki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Bekin, istifasının Genel Başkan Fatih Erbakan'ın isteği üzerine gerçekleştiğini söyledi.

'SUAT KILIÇ' İLE GERİLİM İDDİASINA CEVAP

Bekin, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, partisinin Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç ile yaşadığı sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

İki isim arasında fikir ayrılığı bulunduğu ve bunun zamanla gerilime dönüştüğü ileri sürülmüştü.

Konuya açıklık getiren ve Suat Kılıç'ın daha önce yazdığı kitapları basın mensuplarına gösteren Bekin, söz konusu eserlerde 28 Şubat süreci ve Necmettin Erbakan'a yönelik bazı ifadelerin yer aldığını belirtti.

Konuyu partisinin Başkanlık Divanı toplantısında gündeme getirdiğini anlatan Bekin, Kılıç'tan Milli Görüş camiasından özür dilemesini istediğini söyledi. Bekin, kendisine ise kamuoyundan özür dilenmesini gerektiren bir durum olmadığı yönünde cevap verildiğini aktardı.

Genel Başkan Fatih Erbakan ve Başkanlık Divanı üyelerinin konu karşısındaki sessizliğinin kendisini ayrıca üzdüğünü ifade eden Bekin, ardından görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

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"BANA ACI VERSE DE..."

Bekin, “Bana acı verse de, istemeyerek de olsa sırf Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan'ın isteği üzerine Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcılığı ve Merkez Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş bulunuyorum” dedi.

YRP ÇATISI ALTINDA DEVAM EDECEK

Yeniden Refah Partisi çatısı altında milletvekilliği görevini sürdüreceğini belirten Bekin, basın toplantılarına devam edeceğini ve İslam dünyası başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerindeki mazlumları savunmayı sürdüreceğini söyledi.

Bekin ayrıca, “Bizi bu azim ve kararlılığımızdan, bu dava şuurumuzdan hiçbir FETÖ operasyonu, FETÖ kumpası alıkoyamayacaktır” ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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