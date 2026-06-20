Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, pazar günü seçim olacakmış gibi çalıştıklarını ifade etti. Kendi cumhurbaşkanı adaylarını çıkaracaklarını belirten Erbakan, "Saadet Partisiyle ilgili bir seçim ittifakının söz konusu olması mümkündür" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul'da "Anadolu Buluşmaları" programı kapsamında bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

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Ekonomik sorunlardan adalet sistemine, aile yapısından dış politikaya kadar birçok konuda değerlendirmede bulunan Erbakan, partisinin iktidar hedeflerini ve çözüm önerilerini anlattı. Erbakan, Yeniden Refah Partisinin Türkiye'nin üçüncü büyük partisi olduğunu savunarak, seçimlere yönelik ciddi hazırlık yaptıklarını ifade etti.

"KENDİ CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZI GÖSTERECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı seçiminde kendi adayını göstereceklerini bildiren Erbakan, "Yeniden Refah Partimizin cumhurbaşkanı seçimlerinde kendi adayını göstereceğini, bunun da genel başkan olarak biz olacağımızı ifade ederek bu startı vermiş durumdayız. Bu pazar günü seçim olacakmış gibi çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Fatih Erbakan açık açık duyurdu: O partiyle ittifak yapabiliriz

"SAADET PARTİSİYLE İTTİFAK YAPABİLİRİZ"

Erbakan, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Seçim döneminde Saadet Partisi ile ittifak ihtimalinin gündeme gelebileceğini aktaran Erbakan, "Saadet Partisiyle ilgili bir seçim ittifakının söz konusu olması mümkündür. Burada milli görüş söylemlerine sahip çıkan Erbakan Hocamızın yolunda yürüdüğünü ifade eden bu partilerin, seçimlerde bir ittifak halinde olması faydalı olabilecektir. Bununla ilgili de çeşitli görüşmeleri, Saadet Partisi ile yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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