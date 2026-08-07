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Spor

Meksika ve Arjantin'den Infantino'ya destek: FIFA dışında hiçbir yapıyı tanımayız

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Meksika ve Arjantin'den Infantino'ya destek: FIFA dışında hiçbir yapıyı tanımayız

Arjantin ve Meksika futbol federasyonları, Dünya Kupası'nın ticari haklarına yönelik tartışmalı planın ardından FIFA (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) Başkanı Gianni Infantino'ya destek verdi.

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FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası'nın bazı ticari haklarını özel yatırımcılara açmayı öngören plan nedeniyle futbol kamuoyunda yoğun eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı. Meksika ve Arjantin futbol federasyonlarından ise Infantino'ya destek açıklaması geldi.

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"INFANTINO'NUN ÇAĞRISINA KATILIYORUZ"

TRT Spor'un haberine göre; kısa süre önce tamamlanan Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Meksika, kendi bölgesel konfederasyonu CONCACAF'ın tutumundan farklı bir açıklamayla Infantino'ya destek verdi.

CONCACAF, Infantino'nun başkanlığına yönelik kapsamlı bir değerlendirme yapılması çağrısında bulunmuştu. Meksika Futbol Federasyonu ise FIFA'nın kurumsal yapısı dışında başlatılacak hiçbir süreci tanımayacağını ve onaylamayacağını belirtti. Açıklamada, "FMF, bu kurumsal çerçevenin dışında toplanan hiçbir süreci tanımayacak veya onaylamayacaktır. Başkan Infantino'nun 211 üye federasyonun yararına futbolu birlikte geliştirme çağrısına katılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

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"FIFA LİDERLİĞİNDE ÇALIŞMALAR SÜRMELİ"

Arjantin Futbol Federasyonu da Infantino'ya gönderdiği mektupta FIFA'nın son 10 yıldaki çalışmalarına destek verdiğini belirtti. AFA, FIFA'nın çalışmalarının dünya futbolunun gelişimi ve açık, istikrarlı, şeffaf bir yönetim modeli üzerine kurulu kurumsal güçlenme etrafında şekillendiğini ifade etti.

Arjantin tarafı, tartışmalı teklifin belirsizlik oluşturduğunu ve süreçte hatalar yapıldığını kabul etti. Ancak çözüm yolunun, gelecek yılki FIFA Kongresi öncesinde FIFA liderliği altında çalışmayı sürdürmek olduğunu savundu.

FIFA, Fas'ın Rabat kentinde yapılan toplantının ardından teklif sürecinde yapılan hatalar nedeniyle üyelerinden özür dilediğini ve tartışmaya yol açan süreçleri gözden geçireceğini açıklamıştı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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