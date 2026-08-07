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Marmaris’te silah avı! Suikast timinin karanlık sırrı çözülüyor! Hainin ablası gözaltında

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FETÖ'nün suikast timindeki Burkay Karatepe’nin beyan ettiği adreslerde, silah ve mühimmat araması başlatıldı. 155 kişilik ekip, adım adım iz sürerken, ele geçirilen silahlarla bağlantının tespit edilebilmesi için Karatepe’den alınan kan ve kıl örnekleri DNA eşleştirilmesine gönderildi. Öte yandan hain yüzbaşıya yardım ettiği belirlenen ablası da gözaltına alındı.

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15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıl sonra Ayfonkarahisar’da yakalanan Burkay Karatepe 2 gün önce tutuklanmıştı.

Marmaris’te silah avı! Suikast timinin karanlık sırrı çözülüyor! Hainin ablası gözaltında
Başlık ResmiMarmaris’te silah avı! Suikast timinin karanlık sırrı çözülüyor! Hainin ablası gözaltında

İFADEDEKİ YERLER İNCELENİYOR

Karatepe’nin Muğla'da gösterdiği bölgelerde silah ve mühimmat aramasına başlandı. Hain yüzbaşı ifadesinde suikast girişiminin ardından kaçış güzergahı olan Marmaris’te Armutalan ve İçmeler mahallelerinde uzun namlulu silah, tabanca ve mühimmatı gömdüğünü söylemişti. Muğla Sulh Ceza Hakimliğinin kararınca Karatepe’nin beyan ettiği yerlerde, söylenen mühimmatların bulunması için yer gösterme işlemi başlatıldı.

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YER KARŞILAŞTIRILMASI YAPILIYOR

Yer gösterme işlemi sırasında şüpheli tarafından işaret edilen bölgeler ile daha önce silah ele geçirilen alanlarda da gerekli inceleme ve karşılaştırmalar yapılıyor.

Marmaris’te silah avı! Suikast timinin karanlık sırrı çözülüyor! Hainin ablası gözaltında
Başlık ResmiMarmaris’te silah avı! Suikast timinin karanlık sırrı çözülüyor! Hainin ablası gözaltında

155 KİŞİLİK EKİP SAHADA

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat personeli ile jandarma komando unsurlarından oluşan 155 personel, 23 dedektör ve operatörü ile 3 iz takip köpeğinin katılımıyla kapsamlı arama, tarama faaliyeti yürütülüyor.

KAN VE KIL ALINDI, DNA İNCELENECEK

Öte yandan, 15 Temmuz 2016'dan bu yana yürütülen arama çalışmalarında ele geçirilen silahlarla bağlantının tespit edilebilmesi amacıyla şüpheliden alınan kan ve kıl örnekleri üzerinden DNA karşılaştırma ve eşleştirme çalışmaları yürütülüyor.

Marmaris’te silah avı! Suikast timinin karanlık sırrı çözülüyor! Hainin ablası gözaltında
Başlık ResmiMarmaris’te silah avı! Suikast timinin karanlık sırrı çözülüyor! Hainin ablası gözaltında

ABLASI DA GÖZALTINDA

Hain yüzbaşının ablası Ayşe Alanur Karatepe de gözaltına alındı. Ayşe Alanur Karatepe'nin örgütün e-posta taslağı üzerinden haberleşme yöntemini kullandığı ve bu şekilde Burkay Karatepe ile haberleştiği tespit edildi. Ablasının Karatepe’ye yiyecek temini, sağlık sorunları, yurtdışına kaçış planı, ailesine bilgi verilmesi, maddi destek gönderilmesi ve gizlenmesine yardımcı olma konularında destek olduğu bildirildi. Ayşe Alanur Karatepe'nin kaldığı tespit edilen otel odasında, aracında ve Eskişehir'de ikamet ettiği adreste yapılan arama sonucu dijital materyallere de el konuldu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'cü hain Burkay Karatepe'den şikayetçi oldu!

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı | Marmaris
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