Havada dehşet! Pilotların ikisi birden uyuyakaldı, uçak rotadan çıktı

Endonezya'da Batik Air'e ait Airbus A320'nin uçuşu sırasında iki pilotun aynı anda uykuya dalması paniğe neden oldu. 159 kişiyi taşıyan uçak, 28 dakika boyunca pilotlardan herhangi bir cevap gelmeden otomatik pilotta ilerledi ve rotasından saptı.

Endonezya'da Batik Air'e ait Airbus A320'nin Kendari-Jakarta seferinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Uçakta bulunan iki pilotun aynı anda uykuya dalması nedeniyle hava trafik kontrolörlerinin çağrılarına 28 dakika boyunca cevap verilmedi.

Yaklaşık 36 bin feet irtifada seyreden ve 153 yolcu ile 6 mürettebat taşıyan uçak, bu sırada otomatik pilot tarafından uçuruldu. Ancak uçak son verilen istikameti korurken planlanan rotasından uzaklaşmaya başladı.

İKİ PİLOT DA UYKUYA DALDI

Soruşturma raporuna göre kaptan pilot kısa süre dinlenmek için kontrolleri yardımcı pilota bıraktı. Yardımcı pilot ise kendi dinlenme sırasını reddetmesine rağmen bir süre sonra uykuya daldı.

Ecoportal tarafından aktarılan habere göre; hava trafik kontrolünün art arda yaptığı çağrılara cevap verilmemesi üzerine durum fark edildi. Yaklaşık 28 dakika sonra yardımcı pilot uyandı ve uçağı yeniden rotasına soktu.

Uçak daha sonra güvenli şekilde Jakarta'ya indi. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

YORGUNLUK KRİTİK FAKTÖR OLDU

Soruşturmada yardımcı pilotun uçuş öncesinde yaklaşık 53 saatlik boş zamanı bulunduğu ancak yeni doğan ikizleri ve ev taşıma süreci nedeniyle yeterince dinlenemediği belirlendi.

Endonezya Ulaştırma Güvenliği Komitesi, olayın temel nedenlerinden birinin yönetilmeyen pilot yorgunluğu olduğunu tespit etti.

Raporda ayrıca havayolunun kokpitin 30 dakikada bir kontrol edilmesini istediği ancak bu kontrolün sorumluluğunun net şekilde belirlenmediği belirtildi.

Olayın ardından daha etkili yorgunluk yönetimi, uçuş öncesi dinlenme düzenlemeleri ve özellikle gece ile sabahın erken saatlerinde daha sıkı prosedürler uygulanması önerildi.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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