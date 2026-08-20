Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Galatasaray'a Leipzig'den hiç ummadığı bir cevap geldi: Kiralık yasak!

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Galatasaray'a Leipzig'den hiç ummadığı bir cevap geldi: Kiralık yasak!

Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki golcü Conrad Harder’i kiralamak istedi. Alman ekibi, geçmişteki Angelino olayını hatırlatıp “Opsiyonu kullanmamak için 1 maç oynatmamıştınız. Yok öyle” dedi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Ali Naci Küçük
ALİ NACİ KÜÇÜK

Transfer görüşmelerine yoğun bir şekilde devam eden ancak bir türlü somut adım atamayan Galatasaray’a Almanya’dan şoke edici bir cevap geldi.

GÖRÜŞME ÇOK AMA…

Victor Osimhen’in bölgesine yedek bir golcü bakan sarı kırmızılıların gündemine Leipzig’de forma giyen Conrad Harder geldi. 21 yaşındaki Danimarkalı forvet için Bundesliga ekibinin kapısını çalan Dursun Özbek yönetimi, kiralama önerisinde bulundu. Ancak cevap şaşırtıcıydı. Leipzig cephesi, “Siz zamanında Angelino’yu da satın alma opsiyonuyla kiraladınız ancak opsiyonun (20 maç) hayata geçmesine 1 maç kala oynatmadınız. Yok öyle kiralama” cevabını verdi.

Galatasaray'a Leipzig'den hiç ummadığı bir cevap geldi: Kiralık yasak!
Başlık ResmiGalatasaray'a Leipzig'den hiç ummadığı bir cevap geldi: Kiralık yasak!

BATRAKOV YOLDA

Almanlar devamında ise “Eğer satın almak istiyorsanız masaya oturabiliriz” mesajını gönderdi. Her ne kadar futbolcu sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak bakıp kulüplerin anlaşmasını beklese de yönetim, gelen mesaj sonrası diğer alternatiflere ağırlık verdi. Öte yandan her konuda anlaşma sağlanan Lokomotiv Moskova’nın 10 numarası Aleksey Batrakov, taraftara veda etti. Rus oyuncunun bugün İstanbul’da olması ve yetişmesi durumunda Erzurumspor deplasmanına götürülmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, başka kulüplerin de istediği 21 yaşındaki Batrakov’u 25 milyon avro bonservis bedeli artı bonuslar karşılığında bitirdi.

ÖNERİLEN HABERLER
Cimbom’dan 35 milyon euroluk hamle! Gündemdeki isim belli oldu
SPOR

Cimbom’dan 35 milyon euroluk hamle! Gündemdeki isim belli oldu

LAZİO İSTİYOR ANCAK… İCARDİ’NİN ‘DEV’ ÖNCELİĞİ

G.Saray ile yolları ayrılan ve kendine kulüp bakan Mauro İcardi’ye İtalyan ekibi Lazio’dan teklif geldi. Arjantinli oyuncu henüz kararını vermedi. Bunun sebebi ise ekonomik şartlardan ziyade Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden bir takımda oynama isteği. İcardi’nin acele etmediği ve gelecek tekliflere göre karar vereceği belirtildi.

İTALYAN İDDİASI: YA LEAO YA LANG

Aslan’ın sol kanat transferinde sona geldiği iddia edildi. İtalyan basınına göre Galatasaray, Milan’dan Rafael Leao için 35 milyon avroya kadar çıktı. Kulübünün beklentisi ise 40 milyon avro. Bu anlamda makas daraldı. Noa Lang konusunda da Napoli’nin 25 milyon avroluk talebine karşılık 15 milyon avro önerildi ve beklemeye geçildi. İtalyan basınına göre sarı kırmızılılar bu iki isimden birini bitirecek.

YENİDEN İTALYA’YA… NELSSON’A MONZA KANCASI

Aslan’ın yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen ve kendisine kulüp bulması istenen Victor Nelsson’a İtalya’dan ilgi var. Serie A ekiplerinden Monza, Danimarkalı savunmacıyı kadrosuna katmak için sarı kırmızılı kulübe resmî teklif sundu. Geçtiğimiz sezonlarda Roma ve Verona’da kiralık forma giyen Nelsson’un İtalya’ya sıcak baktığı belirtildi.

G.SARAY’IN GÜNDEMİNDEYDİ: MARCUS RASHFORD TÜRKİYE’YE SOĞUK

Sarı kırmızılıların transfer gündemine aldığı Marcus Rashford’dan Galatasaray’ı üzecek bir haber geldi. Manchester United’ın 28 yaşındaki İngiliz yıldızının Türkiye’de forma giymeye sıcak bakmadığı ve kariyerine Avrupa’nın üst düzey liglerinde devam etmek istediği öğrenildi.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"OYUNA GELMEYECEĞİZ"
İletişim Başkanı'ndan Netanyahu'ya sert tepki
GENÇLERE 2 ÖNEMLİ TAVSİYE!
GENÇLERE 2 ÖNEMLİ TAVSİYE!
TEKNOFEST Mavi Vatan müthiş başladı
BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?
BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?
Peş peşe sarsıntılar sonrası uzmanlar açıkladı
İŞTE YENİ 10 NUMARA
İŞTE YENİ 10 NUMARA
Galatasaray transferi resmen açıkladı
YEĞENİ FETÖ SORUMLUSU ÇIKTI!
YEĞENİ FETÖ SORUMLUSU ÇIKTI!
"Kuytulcular" dosyasında yeni detaylar ortaya çıkıyor
MSB'DEN 'SURİYE' AÇIKLAMASI!
MSB'DEN 'SURİYE' AÇIKLAMASI!
"İsrail'in vurduğu üste Türk askeri bulunmuyor"
KAÇAK ET VE SUCUK VURGUNU!
KAÇAK ET VE SUCUK VURGUNU!
Fakirlere yardım diye topladığı etleri sucuk yapmış
'YEĞEN' İDDİASINA TEPKİ!
'YEĞEN' İDDİASINA TEPKİ!
"Son 3 yılda hakkımda 4 bin 65 iftira attılar"
BAKAN ŞİMŞEK AÇIKLADI!
BAKAN ŞİMŞEK AÇIKLADI!
Eşel Mobil olmasaydı akaryakıt kaç lira olacaktı?
BEŞİKTAŞ İTİRAFI GÜNDEM OLDU
BEŞİKTAŞ İTİRAFI GÜNDEM OLDU
"Daha ilk haftadan kendimi kaos ortamında buldum"
YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?
YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?
Uzman isim altında kritik detayı açıkladı
İŞTE TÜRKİYE'NİN NÜFUSU!
İŞTE TÜRKİYE'NİN NÜFUSU!
Merakla bekleniyordu... Ve açıklandı
ANLAŞMA TAMAM, RAKAM BELLİ
ANLAŞMA TAMAM, RAKAM BELLİ
Fenerbahçe'den Barcelona'ya gidiyor
POLİSE SİLAH ÇEKTİ SONRA...
POLİSE SİLAH ÇEKTİ SONRA...
Taksi içindeki dehşet anları kamerada
96.3 MİLYON TL’LİK TRANSFER!
96.3 MİLYON TL’LİK TRANSFER!
Şile festivalinden de Haluk Levent ve kardeşi çıktı
CEYDA'NIN ACI SONU!
CEYDA'NIN ACI SONU!
"Hız kes kalbim dayanmıyor"
DOLAR MI TL Mİ?
DOLAR MI TL Mİ?
Son tahminler ve getiriler ne söylüyor?
PETROL KRİZİ DÜNYAYI VURDU!
PETROL KRİZİ DÜNYAYI VURDU!
Türkiye akaryakıtta Avrupa'nın en ucuzu oldu
İKİ BAŞKENT KARIŞTI!
İKİ BAŞKENT KARIŞTI!
Biri füzeleri ateşledi, diğeri İHA'ları yolladı
O GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ
O GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ
Alparslan Kuytul'un çocuklara bile tahammülü yok
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Teşkilat’ın yeni başrol oyuncusu belli oldu! Tolga Sarıtaş’a hangi kadın oyuncu eşlik edecek?
Tolga Sarıtaş’a hangi kadın oyuncu eşlik edecek?
Kaydet
Diyarbakır'da alacak verecek kavgası! 2 kişi öldü 5 kişi yaralandı
Diyarbakır'da alacak verecek kavgası! 2 kişi öldü 5 kişi yaralandı
Kaydet
İletişim Başkanı Duran: Netanyahu'nun oyunlarına gelmeyeceğiz
İletişim Başkanı Duran: Netanyahu'nun oyunlarına gelmeyeceğiz
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.