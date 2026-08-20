Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki golcü Conrad Harder’i kiralamak istedi. Alman ekibi, geçmişteki Angelino olayını hatırlatıp “Opsiyonu kullanmamak için 1 maç oynatmamıştınız. Yok öyle” dedi.

Transfer görüşmelerine yoğun bir şekilde devam eden ancak bir türlü somut adım atamayan Galatasaray’a Almanya’dan şoke edici bir cevap geldi.

GÖRÜŞME ÇOK AMA…

Victor Osimhen’in bölgesine yedek bir golcü bakan sarı kırmızılıların gündemine Leipzig’de forma giyen Conrad Harder geldi. 21 yaşındaki Danimarkalı forvet için Bundesliga ekibinin kapısını çalan Dursun Özbek yönetimi, kiralama önerisinde bulundu. Ancak cevap şaşırtıcıydı. Leipzig cephesi, “Siz zamanında Angelino’yu da satın alma opsiyonuyla kiraladınız ancak opsiyonun (20 maç) hayata geçmesine 1 maç kala oynatmadınız. Yok öyle kiralama” cevabını verdi.

Galatasaray'a Leipzig'den hiç ummadığı bir cevap geldi: Kiralık yasak!

BATRAKOV YOLDA

Almanlar devamında ise “Eğer satın almak istiyorsanız masaya oturabiliriz” mesajını gönderdi. Her ne kadar futbolcu sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak bakıp kulüplerin anlaşmasını beklese de yönetim, gelen mesaj sonrası diğer alternatiflere ağırlık verdi. Öte yandan her konuda anlaşma sağlanan Lokomotiv Moskova’nın 10 numarası Aleksey Batrakov, taraftara veda etti. Rus oyuncunun bugün İstanbul’da olması ve yetişmesi durumunda Erzurumspor deplasmanına götürülmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, başka kulüplerin de istediği 21 yaşındaki Batrakov’u 25 milyon avro bonservis bedeli artı bonuslar karşılığında bitirdi.

LAZİO İSTİYOR ANCAK… İCARDİ’NİN ‘DEV’ ÖNCELİĞİ

G.Saray ile yolları ayrılan ve kendine kulüp bakan Mauro İcardi’ye İtalyan ekibi Lazio’dan teklif geldi. Arjantinli oyuncu henüz kararını vermedi. Bunun sebebi ise ekonomik şartlardan ziyade Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden bir takımda oynama isteği. İcardi’nin acele etmediği ve gelecek tekliflere göre karar vereceği belirtildi.

İTALYAN İDDİASI: YA LEAO YA LANG

Aslan’ın sol kanat transferinde sona geldiği iddia edildi. İtalyan basınına göre Galatasaray, Milan’dan Rafael Leao için 35 milyon avroya kadar çıktı. Kulübünün beklentisi ise 40 milyon avro. Bu anlamda makas daraldı. Noa Lang konusunda da Napoli’nin 25 milyon avroluk talebine karşılık 15 milyon avro önerildi ve beklemeye geçildi. İtalyan basınına göre sarı kırmızılılar bu iki isimden birini bitirecek.

YENİDEN İTALYA’YA… NELSSON’A MONZA KANCASI

Aslan’ın yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen ve kendisine kulüp bulması istenen Victor Nelsson’a İtalya’dan ilgi var. Serie A ekiplerinden Monza, Danimarkalı savunmacıyı kadrosuna katmak için sarı kırmızılı kulübe resmî teklif sundu. Geçtiğimiz sezonlarda Roma ve Verona’da kiralık forma giyen Nelsson’un İtalya’ya sıcak baktığı belirtildi.

G.SARAY’IN GÜNDEMİNDEYDİ: MARCUS RASHFORD TÜRKİYE’YE SOĞUK

Sarı kırmızılıların transfer gündemine aldığı Marcus Rashford’dan Galatasaray’ı üzecek bir haber geldi. Manchester United’ın 28 yaşındaki İngiliz yıldızının Türkiye’de forma giymeye sıcak bakmadığı ve kariyerine Avrupa’nın üst düzey liglerinde devam etmek istediği öğrenildi.

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