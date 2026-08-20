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Viyana'dan İstanbul'a uzanan gizem! 3 yıl sonra ortaya çıktı, değeri 10 bin euro

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Viyana'dan İstanbul'a uzanan gizem! 3 yıl sonra ortaya çıktı, değeri 10 bin euro
Fotoğraf Başlığı (Temsili)

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 2023 yılında kaybolan yaklaşık 10 bin euro değerindeki saatin izine yaklaşık 3 yıl sonra İstanbul'da rastlandı. Seri numarası üzerinden çalıntı veri tabanına kaydedilen saatin Beşiktaş'taki yetkili teknik servise getirildiği ortaya çıktı.

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Avusturya'nın başkenti Viyana'da 3 yıl önce kaybolan yaklaşık 10 bin euro değerindeki saatin izine yıllar sonra İstanbul'da rastlandı.

Edinilen bilgilere göre, saatin sahibi 2023 yılında Viyana polisine kayıp-çalıntı ihbarında bulundu. Saatin seri numarası da çalıntı veri tabanına işlendi.

Yaklaşık 3 yıl sonra üretici firmanın müşteri hizmetleri, söz konusu saatin İstanbul Beşiktaş'taki yetkili bir teknik servise getirildiğini tespit etti ve durumu sahibine bildirdi.

Viyanadan İstanbula uzanan gizem! 3 yıl sonra ortaya çıktı, değeri 10 bin euro
Başlık ResmiViyanadan İstanbula uzanan gizem! 3 yıl sonra ortaya çıktı, değeri 10 bin euro

İADE İÇİN DAVA AÇILDI

Alman vatandaşı Micheal K., saatin kendisine iade edilmesi amacıyla İstanbul merkezli bir hukuk bürosuna talimat verdi. Yaklaşık 10 bin euro değerindeki saatin aynen iadesi veya bedelinin tazmin edilmesi talebiyle İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı.

Davada dilekçe aşaması tamamlanırken, mahkemenin duruşma tarihini belirlemesi için adli tatilin sona ermesi bekleniyor.

İSTANBUL'A NASIL GELDİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Öte yandan saatin Viyana'dan İstanbul'a hangi yollarla geldiği henüz netlik kazanmadı.

Saatin yaklaşık 3 yıl içerisinde kimlerin elinden geçtiği ve Beşiktaş'taki teknik servise nasıl ulaştığının da yürütülecek hukuki süreç kapsamında ortaya çıkması bekleniyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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