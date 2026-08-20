Rusya nükleerde büyüyor! Putin 30 gigavatlık hedefi açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uzun vadede küçük nükleer santraller de dahil olmak üzere yaklaşık 30 gigavatlık yeni nükleer enerji kapasitesinin devreye alınmasının planlandığını açıkladı. Yeni santrallerin Ural, Sibirya ve Uzak Doğu bölgelerinde kurulması hedefleniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin nükleer enerji kapasitesini artırmaya yönelik yeni planlarını açıkladı.

Moskova'da nükleer enerji sektörüne ilişkin düzenlenen toplantıda Rusya'nın enerji politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Putin, uzun vadede küçük nükleer santraller de dahil olmak üzere yaklaşık 30 gigavatlık ilave kapasitenin devreye alınmasının planlandığını söyledi.

Yeni kapasitenin bir bölümünün kullanım ömrünü tamamlayan mevcut nükleer santrallerdeki ünitelerin yerini alması, diğer bölümünün ise ülkenin toplam nükleer enerji üretimini artırması bekleniyor.

YENİ SANTRALLERİN ADRESİ BELLİ OLDU

Putin, Rusya'da nükleer enerji üretiminin coğrafi olarak da genişletileceğini belirtti.

Yeni enerji ünitelerinin Ural bölgesi, Sibirya ve Rusya'nın Uzak Doğu bölgelerinde devreye alınmasının planlandığını açıklayan Putin, yatırımların ülkenin enerji kapasitesine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Rusya lideri, nükleer enerjinin elektrik sisteminin istikrarlı çalışması açısından özel öneme sahip olduğunu vurguladı.

ELEKTRİĞİN YÜZDE 20'Sİ NÜKLEER ENERJİDEN

Putin, Rusya'da bugün üretilen elektriğin yaklaşık yüzde 20'sinin nükleer enerjiden sağlandığını belirtti.

Yapay zeka teknolojilerinin gelişmesi ve veri merkezlerinin yaygınlaşmasının elektrik talebini artırdığına dikkat çeken Putin, artan talebi karşılayacak üretim kapasitesinin önceden planlanması gerektiğini ifade etti.

ROSATOM'UN YURT DIŞINDA 28 ÜNİTELİK PROJE PORTFÖYÜ VAR

Putin ayrıca Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un yurt dışındaki nükleer enerji projelerine ilişkin bilgi verdi.

Rosatom'un farklı ülkelerde toplam 28 nükleer enerji ünitesinden oluşan bir proje portföyüne sahip olduğunu belirten Putin, Rusya'nın nükleer enerji alanındaki uluslararası faaliyetlerine de dikkat çekti.

Rusya'nın mevcut nükleer enerji üretim kapasitesinin ise yaklaşık 29 gigavat seviyesinde olduğu bildirildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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