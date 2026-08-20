2016 yılından bu yana YKS şampiyonlarının tercihi İstanbul Medipol Üniversitesi, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarında da başarı geleneğini sürdürdü. Türkiye genelinde ilk 5’te yer alan öğrencilerin 4’ünü, ilk 100’de yer alan öğrencilerin ise 27’sini bünyesine katan üniversite, Türkiye birincisi olan üç öğrencinin tamamının da tercihi oldu. Gurur tablosunu kamuoyuyla paylaşmak ve YKS şampiyonu öğrencileri tanıtmak amacıyla İstanbul Medipol Üniversitesi’nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda, dereceye giren öğrencilerin tercihleri, üniversitenin eğitim olanakları ve 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin başarı tablosu paylaşıldı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) 2026 yerleştirme sonuçları, Türkiye’nin en başarılı öğrencilerinin üniversite tercihlerinde İstanbul Medipol Üniversitesi’nin öne çıkan konumunu bir kez daha ortaya koydu. Türkiye genelinde ilk 5’te yer alan öğrencilerin 4’ü, ilk 100’de yer alan öğrencilerin 27’si eğitim hayatını İstanbul Medipol Üniversitesi’nde sürdürme kararı aldı. Türkiye birincisi olan üç öğrencinin tamamının da Medipol Uluslararası Tıp Fakültesi’ni tercih etmesi, üniversitenin özellikle tıp eğitimindeki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi. Şampiyonların tanıtıldığı basın toplantısında, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarıyla ortaya çıkan başarı tablosu değerlendirilirken, dereceye girerek İstanbul Medipol Üniversitesi’ni tercih eden öğrenciler ve kendilerine sunulan akademik imkânlar da kamuoyuyla paylaşıldı.

Şampiyonların tercihi değişmedi! YKS birincileri yine Medipol'ü seçti

ÜÇ TÜRKİYE BİRİNCİSİ MEDİPOL TIP’I TERCİH ETTİ

Sağlık ve tıp eğitimindeki güçlü konumunu sürdüren İstanbul Medipol Üniversitesi, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarında da Türkiye’nin en başarılı tıp fakülteleri arasındaki yerini korudu. Bu yıl öğrencilerinin tamamını Türkiye derecesi yapan ilk 27 aday arasından kabul eden Uluslararası Tıp Fakültesi, en yüksek puanlı tıp fakülteleri arasındaki liderliğini sürdürdü. TÜBİTAK ek puanıyla Türkiye birincisi olan üç öğrencinin üçünün de eğitim hayatına Medipol Uluslararası Tıp Fakültesi’nde devam etme kararı alması dikkat çekerken, Türkiye genelindeki sıralamalarda en yüksek puanlı ilk iki tıp fakültesi ile ilk altı tıp fakültesinden dördünün İstanbul Medipol Üniversitesi bünyesinde yer alması üniversitenin tıp eğitimindeki başarısını ortaya koydu.

YAPAY ZEKA PROGRAMLARINDA DA ZİRVEDE

Geleceğin mesleklerine ve teknolojik dönüşüme yönelik eğitim programlarını güçlendiren İstanbul Medipol Üniversitesi, yapay zekâ odaklı bölümleriyle 2026 YKS yerleştirme sonuçlarında da dikkat çekici bir başarı elde etti. Bu yıl ilk öğrencilerini kabul eden İşletme ve Yapay Zekâ Bölümü, Türkiye genelinde ilk 208’lik başarı sıralamasından öğrenci alarak ilk yılında en yüksek puanlı 5. Eşit Ağırlık bölümü oldu. Disiplinlerarası eğitim anlayışını yapay zekâ ile buluşturan Felsefe ve Yapay Zekâ Bölümü ilk 753’ten, Tarih ve Yapay Zekâ Bölümü ise ilk 1112’den öğrenci kabul etti. Yapay Zekâ Mühendisliği Programı da ilk 182’lik başarı sıralamasından tercih alarak alanında ikinci kez zirvede yer aldı.

Şampiyonların tercihi değişmedi! YKS birincileri yine Medipol'ü seçti

ŞAMPİYONLARA GENİŞ BURS VE EĞİTİM DESTEĞİ

YKS’de dereceye girerek İstanbul Medipol Üniversitesi’ni tercih eden öğrenciler, eğitim hayatları boyunca geniş kapsamlı desteklerden yararlanıyor. Öğrencilere aylık 50 bin TL’ye varan eğitim bursunun yanı sıra ücretsiz yurt ve yemek imkanı ile yurt dışında dil eğitimi desteği sağlanıyor. Mezuniyet sonrasında da akademik kariyerlerini sürdürmek isteyen öğrenciler için “Aziz Sancar Yurtdışı Doktora Bursları” kapsamında, dünyanın en iyi ilk 50 üniversitesinde doktora eğitimi için yıllık 40 bin dolara kadar destek sunuluyor.

GÜÇLÜ AKADEMİK YAPIYLA BÜYÜYEN ÜNİVERSİTE

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahadır Kürşat Güntürk, üniversitenin akademik yapısı, eğitim altyapısı ve araştırma vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 40 bini aşkın öğrencisi, 1500 akademisyeni ve 200’ün üzerinde programıyla Türkiye’nin en büyük üniversiteleri arasında yer aldıklarını belirten Prof. Dr. Güntürk, “Üniversitemiz kurulduğu günden bugüne kaliteli eğitim ve araştırmaya önem vermiş; modern kampüsleriyle, gelişmiş laboratuvar altyapısıyla, nitelikli akademik ve idari personeliyle güçlü bir eğitim ve araştırma ekosistemi oluşturmuştur” dedi. Prof. Dr. Güntürk, Medipol’ü tercih eden ve yeni bir eğitim yolculuğuna başlayacak tüm öğrencilere başarılar diledi.

Şampiyonların tercihi değişmedi! YKS birincileri yine Medipol'ü seçti

“İŞLETME VE YAPAY ZEKA HAYALLERİME ULAŞMAMI KOLAYLAŞTIRACAK”

2026 YKS’de Eşit Ağırlık alanında Türkiye 44’üncüsü olan Mehmet Ozan Dormul, İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yapay Zeka Bölümü’nü tercih etti. Bölümün Türkiye’de ilk kez açılmasının tercihinde etkili olduğunu belirten Dormul, “Yapay zekâ günümüzde revaçta, artık geleceğin mesleklerinden. İşletmeyi de düşünüyordum ancak işletmenin yanında data, veri analizi ve yapay zekâyı öğrenmek bana mantıklı geldi” dedi. Üniversitenin burs, yurt ve yurt dışı imkânlarının da kararında etkili olduğunu ifade eden Dormul, eğitimini ileride yurt dışında doktora yaparak sürdürmek istediğini söyledi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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