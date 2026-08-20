Marmara'da peş peşe 117 deprem: Uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar! Türkiye'de 3 kritik bölge var

“ADALAR FAYI PASİF DEĞİL, AKTİF”

Prof. Dr. Şükrü Ersoy katıldığı yayında, Marmara Denizi’nin içinden geçen Kuzey Anadolu Fayı’nın parçalı bir yapı gösterdiğini ve Adalar Fayı’nın da bu sistem içerisindeki faylardan biri olduğunu belirtti.

Son günlerdeki mikrodeprem aktivitesinin önemli bir gösterge olduğunu söyleyen Ersoy, buna karşın hareketliliğin fayın tamamını kapsamadığına dikkat çekti ve şunları söyledi:

"Marmara Denizi'ndeki fay hatları pasif değil, tam aksine aktif ve canlı. Dünden bu yana yaşanan sarsıntılar ve 1999'dan beri süregelen hareketlilik de bunun en net göstergesi. Marmara Denizi'nde gelecekte deprem üretebilecek iki ana fay parçası bulunuyor: Avcılar Fayı ve Adalar Fayı.

Mevcut mikro aktivite bölgenin canlılığını kanıtlasa da sosyal medyada ciddi bir bilgi kirliliği hakim. "Büyük deprem bugün olacak, yarın olacak" şeklindeki iddialar tamamen spekülatiftir. AFAD bünyesinde bizler ve çok sayıda bilim insanı bu depremleri aralıksız inceliyoruz. Sadece biz değil, dünyada hiç kimse büyük bir depremi önceden tarih vererek söyleyemez. Yaşanan bu sarsıntıların "öncü deprem" olup olmadığı ise ancak daha büyük bir deprem meydana gelirse anlaşılabilir; aksi takdirde bunlara öncü demek bilimsel açıdan doğru değildir"