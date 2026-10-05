Niğde'de araçla çarpışan motosiklette can pazarı: 2 genç öldü

Niğde’nin Bor ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Feci kazada motosiklette bulunan ve yaşları 18 ile 16 olan erkek ve kız hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

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Niğde'nin Bor ilçesinde Orhan Batı Bulvarı Modaş Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazasında, G.K. (37) yönetimindeki hafif ticari araç ile sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrollerde motosiklette bulunan Medine Ö. (18) ile Mustafa Durmuş Ö.‘nün (16) hayatını kaybettiği belirledi.

Ağır yaralanan E.K. (19) ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İncelemelerin ardından araç ve motosiklet çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bor Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIBor

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