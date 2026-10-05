Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

Niğde'de araçla çarpışan motosiklette can pazarı: 2 genç öldü

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Niğde'de araçla çarpışan motosiklette can pazarı: 2 genç öldü
Başlık ResmiNiğde'de araçla çarpışan motosiklette can pazarı: 2 genç öldü

Niğde’nin Bor ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Feci kazada motosiklette bulunan ve yaşları 18 ile 16 olan erkek ve kız hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaydet
|

Niğde'nin Bor ilçesinde Orhan Batı Bulvarı Modaş Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazasında, G.K. (37) yönetimindeki hafif ticari araç ile sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrollerde motosiklette bulunan Medine Ö. (18) ile Mustafa Durmuş Ö.‘nün (16) hayatını kaybettiği belirledi.

Ağır yaralanan E.K. (19) ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İncelemelerin ardından araç ve motosiklet çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bor
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.