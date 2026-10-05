5 Ekim 2026 Pazartesi hava durumu, yeni haftanın ilk gününde vatandaşların gündeminde. Bugün yağmur var mı merak edilirken İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumuna ilişkin tahminler de Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı.

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Bugün yağmur var mı, hava nasıl olacak merakla araştırılıyor. Ülke genelinde sıcaklıkların mevsim ortalamalarının altında kalması beklenirken Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz’in bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. İşte, 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu...

Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Bugün bazı illerde yağış ve gök gürültülü sağanak yağış beklentisi MGM tarafından paylaşıldı. Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde de yağış beklentisi sürerken sağanakların zaman zaman kuvvetlenebileceği tahmin ediliyor. Akdeniz’de ise Antalya’nın batı ilçeleri başta olmak üzere bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanabilir.

Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu

Tokat, Giresun ve Trabzon çevreleri ile Orta Karadeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Rize’de özellikle iç kesimlerde yağış beklenirken, gece saatlerinden itibaren yağışın il geneline yayılabileceği tahmin ediliyor. Samsun’da ise gece saatlerinden sonra sağanak ihtimali söz konusu.

Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu

Diyarbakır, Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa’da yağış ihtimali bulunurken sıcaklıkların Diyarbakır’da 23, Gaziantep’te 22, Mardin’de 23, Şanlıurfa’da ise 25 derece civarında olması bekleniyor. Ege genelinde ise bulutlu bir hava öngörülürken Muğla'da öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu

İSTANBUL HAVA DURUMU

TARİH TAHMİN EDİLEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız 05 Ekim Pazartesi Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 14 22 56 80 Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 17 06 Ekim Salı Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 15 22 55 84 Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 17 07 Ekim Çarşamba Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 14 22 59 86 Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 14 08 Ekim Perşembe Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 13 21 75 94 Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 10 09 Ekim Cuma Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 16 23 57 90 Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 12

ANKARA HAVA DURUMU

TARİH TAHMİN EDİLEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız 05 Ekim Pazartesi Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 7 20 35 72 Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 4 06 Ekim Salı Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 8 20 40 78 Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 6 07 Ekim Çarşamba Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 9 20 40 89 Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 6 08 Ekim Perşembe Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 10 21 32 78 Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 8 09 Ekim Cuma Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 10 22 34 72 Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 7

Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu

İZMİR HAVA DURUMU

TARİH TAHMİN EDİLEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız 05 Ekim Pazartesi Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 16 27 45 76 Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 12 06 Ekim Salı Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 16 26 46 81 Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 12 07 Ekim Çarşamba Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 16 25 48 82 Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 10 08 Ekim Perşembe Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 17 26 48 77 Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 9 09 Ekim Cuma Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 15 27 37 81 Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 9

ANTALYA HAVA DURUMU

TARİH TAHMİN EDİLEN Hadise Sıcaklık (°C) Rüzgar (km/sa) En Düşük En Yüksek Hız 05 Ekim Pazartesi Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 17 27 11 06 Ekim Salı Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 18 28 13 07 Ekim Çarşamba Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 17 28 12 08 Ekim Perşembe Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 19 27 10 09 Ekim Cuma Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 18 28 12

Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu

BURSA HAVA DURUMU

TARİH TAHMİN EDİLEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız 05 Ekim Pazartesi Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 10 22 55 84 Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 12 06 Ekim Salı Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 10 22 57 87 Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 12 07 Ekim Çarşamba Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 11 21 65 88 Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 6 08 Ekim Perşembe Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 12 23 70 85 Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 4 09 Ekim Cuma Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 13 24 50 73 Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 5

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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