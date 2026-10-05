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Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu

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Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı

5 Ekim 2026 Pazartesi hava durumu, yeni haftanın ilk gününde vatandaşların gündeminde. Bugün yağmur var mı merak edilirken İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumuna ilişkin tahminler de Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı.

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Bugün yağmur var mı, hava nasıl olacak merakla araştırılıyor. Ülke genelinde sıcaklıkların mevsim ortalamalarının altında kalması beklenirken Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz’in bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. İşte, 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu...

Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Bugün bazı illerde yağış ve gök gürültülü sağanak yağış beklentisi MGM tarafından paylaşıldı. Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde de yağış beklentisi sürerken sağanakların zaman zaman kuvvetlenebileceği tahmin ediliyor. Akdeniz’de ise Antalya’nın batı ilçeleri başta olmak üzere bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanabilir.

Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu

Tokat, Giresun ve Trabzon çevreleri ile Orta Karadeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Rize’de özellikle iç kesimlerde yağış beklenirken, gece saatlerinden itibaren yağışın il geneline yayılabileceği tahmin ediliyor. Samsun’da ise gece saatlerinden sonra sağanak ihtimali söz konusu.

Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu

Diyarbakır, Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa’da yağış ihtimali bulunurken sıcaklıkların Diyarbakır’da 23, Gaziantep’te 22, Mardin’de 23, Şanlıurfa’da ise 25 derece civarında olması bekleniyor. Ege genelinde ise bulutlu bir hava öngörülürken Muğla'da öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu

İSTANBUL HAVA DURUMU

TARİHTAHMİN EDİLEN
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHız
05 Ekim Pazartesi
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
14225680
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
17
06 Ekim Salı
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
15225584
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
17
07 Ekim Çarşamba
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
14225986
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
14
08 Ekim Perşembe
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
13217594
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
10
09 Ekim Cuma
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
16235790
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
12

ANKARA HAVA DURUMU

TARİHTAHMİN EDİLEN
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHız
05 Ekim Pazartesi
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
7203572
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
4
06 Ekim Salı
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
8204078
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
6
07 Ekim Çarşamba
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
9204089
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
6
08 Ekim Perşembe
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
10213278
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
8
09 Ekim Cuma
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
10223472
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
7
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu

İZMİR HAVA DURUMU

TARİHTAHMİN EDİLEN
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHız
05 Ekim Pazartesi
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
16274576
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
12
06 Ekim Salı
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
16264681
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
12
07 Ekim Çarşamba
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
16254882
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
10
08 Ekim Perşembe
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
17264877
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
9
09 Ekim Cuma
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
15273781
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
9

ANTALYA HAVA DURUMU

TARİHTAHMİN EDİLEN
HadiseSıcaklık (°C)Rüzgar (km/sa)
En DüşükEn YüksekHız
05 Ekim Pazartesi
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
172711
06 Ekim Salı
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
182813
07 Ekim Çarşamba
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
172812
08 Ekim Perşembe
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
192710
09 Ekim Cuma
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
182812
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu

BURSA HAVA DURUMU

TARİHTAHMİN EDİLEN
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHız
05 Ekim Pazartesi
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
10225584
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
12
06 Ekim Salı
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
10225787
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
12
07 Ekim Çarşamba
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
11216588
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
6
08 Ekim Perşembe
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
12237085
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
4
09 Ekim Cuma
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
13245073
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
5
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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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