Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Giriş: 05 Ekim, 2026 - 07:33 | Güncelleme: 05 Ekim, 2026 - 07:33
5 Ekim 2026 Pazartesi hava durumu, yeni haftanın ilk gününde vatandaşların gündeminde. Bugün yağmur var mı merak edilirken İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumuna ilişkin tahminler de Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı.
Bugün yağmur var mı, hava nasıl olacak merakla araştırılıyor. Ülke genelinde sıcaklıkların mevsim ortalamalarının altında kalması beklenirken Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz’in bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. İşte, 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu...
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
BUGÜN YAĞMUR VAR MI?
Bugün bazı illerde yağış ve gök gürültülü sağanak yağış beklentisi MGM tarafından paylaşıldı. Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde de yağış beklentisi sürerken sağanakların zaman zaman kuvvetlenebileceği tahmin ediliyor. Akdeniz’de ise Antalya’nın batı ilçeleri başta olmak üzere bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanabilir.
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Tokat, Giresun ve Trabzon çevreleri ile Orta Karadeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Rize’de özellikle iç kesimlerde yağış beklenirken, gece saatlerinden itibaren yağışın il geneline yayılabileceği tahmin ediliyor. Samsun’da ise gece saatlerinden sonra sağanak ihtimali söz konusu.
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Diyarbakır, Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa’da yağış ihtimali bulunurken sıcaklıkların Diyarbakır’da 23, Gaziantep’te 22, Mardin’de 23, Şanlıurfa’da ise 25 derece civarında olması bekleniyor. Ege genelinde ise bulutlu bir hava öngörülürken Muğla'da öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanması bekleniyor.
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
İSTANBUL HAVA DURUMU
TARİH TAHMİN EDİLEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız 05 Ekim Pazartesi
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
14 22 56 80
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
17 06 Ekim Salı
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
15 22 55 84
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
17 07 Ekim Çarşamba
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
14 22 59 86
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
14 08 Ekim Perşembe
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
13 21 75 94
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
10 09 Ekim Cuma
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
16 23 57 90
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
12 ANKARA HAVA DURUMU
TARİH TAHMİN EDİLEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız 05 Ekim Pazartesi
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
7 20 35 72
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
4 06 Ekim Salı
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
8 20 40 78
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
6 07 Ekim Çarşamba
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
9 20 40 89
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
6 08 Ekim Perşembe
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
10 21 32 78
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
8 09 Ekim Cuma
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
10 22 34 72
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
7
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
İZMİR HAVA DURUMU
TARİH TAHMİN EDİLEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız 05 Ekim Pazartesi
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
16 27 45 76
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
12 06 Ekim Salı
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
16 26 46 81
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
12 07 Ekim Çarşamba
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
16 25 48 82
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
10 08 Ekim Perşembe
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
17 26 48 77
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
9 09 Ekim Cuma
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
15 27 37 81
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
9 ANTALYA HAVA DURUMU
TARİH TAHMİN EDİLEN Hadise Sıcaklık (°C) Rüzgar (km/sa) En Düşük En Yüksek Hız 05 Ekim Pazartesi
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
17 27 11 06 Ekim Salı
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
18 28 13 07 Ekim Çarşamba
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
17 28 12 08 Ekim Perşembe
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
19 27 10 09 Ekim Cuma
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
18 28 12
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
BURSA HAVA DURUMU
TARİH TAHMİN EDİLEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız 05 Ekim Pazartesi
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
10 22 55 84
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
12 06 Ekim Salı
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
10 22 57 87
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
12 07 Ekim Çarşamba
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
11 21 65 88
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
6 08 Ekim Perşembe
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
12 23 70 85
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
4 09 Ekim Cuma
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
13 24 50 73
Bugün yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
5
Editör
:
BETÜL TOKKAN
| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Yayın Tarihi
|
05 Ekim, 2026 - 07:33
Haberle İlgili Daha Fazlası